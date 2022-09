Ufficiale: nel 2023 le gare sprint saranno sei

La decisione è presa, ma gli appassionati saranno d’accordo?

Il calendario 2023 non si limiterà a toccare la quota record di ventiquattro Gran Premi, ma stabilirà anche un altro primato. La Formula 1 ha appena annunciato che saranno sei le gare sprint, disputate come da consuetudine di sabato con griglia di partenza determinata venerdì. Resta da vedere quali weekend verranno scelti per “ospitare” questo particolare e discusso format, dal momento che per adesso non sono arrivate comunicazioni in tal senso. La Formula 1 sceglie così di raddoppiare rispetto alle tre gare sprint della stagione in corso e della precedente.

Ventiquattro Gran Premi sono molti, ma le sei gare sprint non sono da meno. Il calcolo risulta semplice: un weekend su quattro presenterà il format della corsa breve, e non è chiaro se gli appassionati apprezzeranno questa novità. Al di là delle dichiarazioni programmatiche dei vertici del Circus, la popolarità delle gare sprint è ancora tutta da stabilire, non solo fra i fan ma anche fra gli addetti ai lavori. Stefano Domenicali, come da copione, ha rassicurato tutti sul successo del format, e spiegato le ragioni dietro la scelta di raddoppiare.

Le parole del CEO della Formula 1

“Sei gare sprint faranno parte del campionato a partire dal 2023, per dare seguito al successo del nuovo format introdotto nel 2021″, ha spiegato un euforico Domenicali. “La gara sprint garantisce azione in pista per tre giorni consecutivi. I piloti si danno battaglia dal venerdì fino alla domenica, in funzione di un fine settimana più acceso ed eccitante. I fan, i team, i promotori e gli sponsor ci hanno dato un riscontro molto positivo finora. Il format della gara sprint sta aggiungendo una dimensione inedita alla Formula 1, e tutti noi vogliamo garantirne il successo in futuro”.

In attesa di scoprire quali weekend saranno designati per lo svolgimento delle sprint, ci sorge spontaneo un pensiero. La Formula 1 non ha più limiti di espansione: calendari interminabili, gare aggiuntive al sabato, traslochi oceanici da effettuare nel giro di mezza settimana. In che modo tutto questo è conciliabile con la lotta in favore dell’ambiente che il Circus sembra promuovere con tanta energia e convinzione?