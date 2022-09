UFFICIALE: Monaco rinnova, ma fino a quando?

Monaco rinnova, ma fin quando sarà presente nel calendario di Formula 1? Contratto a lungo termine in vista?

Ormai il cosiddetto posto fisso non esiste più neanche nel Circus. Il toto scommesse su quale circuito sarà costretto ad abdicare e lasciare il trono ad altri diventa sempre più feroce. Nell’occhio del ciclone vi sono anche i tracciati storici: ma mentre quello di Monza è ancora in bilico, Monaco rinnova. Ma per quanto? Al momento, il tracciato monegasco farà parte del calendario della Formula 1 almeno fino al 2025. Con il contratto in scadenza in questa stagione, la sua continuità nel Circus era in bilico, ma il tanto agognato rinnovo è arrivato.

BREAKING: The Monaco Grand Prix will be on the F1 race calendar until at least 2025 🙌#F1 pic.twitter.com/IfOQ2dJ3VM — Formula 1 (@F1) September 20, 2022

In questi ultimi mesi infatti sono circolate varie voci a riguardo, che insinuavano il dubbio che ormai la permanenza nel Circus fosse giunta al termine. L’iconico evento nel Principato invece si terrà il 28 maggio del 2023, come ha ufficializzato la FIA oggi pomeriggio. Ciò fa parte di un nuovo contratto stipulato tra il Principato e la Formula 1, che sarà in vigore fino al 2025. Monaco perciò rinnova la sua presenza nel calendario della classe regina del Motorsport, che così ha garantiti altri tre gran premi nelle mitiche strade monegasche.

L’iconico evento farà parte di uno scoppiettante triplete

Il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, entusiasta ha dichiarato: “Sono lieto di confermare che correremo a Monaco fino al 2025. Sono entusiasta di tornare sulle strade di questo famoso tracciato per una tappa del mondiale del prossimo anno, il 28 maggio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile ciò. In particolare il Principe Alberto II di Monaco e Michel Boeri, Presidente dell’Automobile Club di Monaco con il suo team. Non vediamo l’ora di tornare la prossima stagione per continuare insieme la nostra partnership”.

“Dopo diversi mesi di trattative, siamo orgogliosi di annunciare che abbiamo firmato un accordo triennale con la Formula 1″, ha così affermato il presidente dell’Automobile Club di Monaco, Michel Boeri. Il primo appuntamento di questo nuovo contratto ci sarà il prossimo anno. Nel 2023 il Gran Premio di Monaco farà parte di un triplete scoppiettante insieme a Emilia Romagna e Spagna.