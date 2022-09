L’Italia rischia di perdere il suo GP più iconico

Nonostante sia passata oltre una settimana il GP Italia che si è tenuto a Monza lo scorso 11 settembre continua a tenere banco soprattutto per il disastro organizzativo andato in scena. E che potrebbe pesare sul suo futuro

Come se non fosse stato già sufficiente il discutibile finale di corsa deciso dalla Federazione Internazionale, la macchina organizzativa dell’impianto è riuscita a far passare in secondo piano anche questo aspetto.

Non è un mistero che il futuro del GP Italia di Formula 1 sia sempre più a rischio. E non solo per questioni prettamente monetarie. È vero. Perdere quello che viene ampiamente ritenuto come il Tempio della Velocità, uno dei tracciati più iconici del mondiale sarebbe uno shock per tutti. Ma allo stato dei fatti attuali, sembra chiaro che il circuito brianzolo non meriti la classe regina del Motorsport.

Prolungamento a Monza ma solo col coinvolgimento diretto di altri enti

Se l’Autodromo di Imola ha già firmato un contratto con la Formula 1 fino al 2025, non si può dire lo stesso per Monza. A far suonare ancora di più i campanelli di allarme ci ha pensato Stefano Domenicali. Il CEO della Formula 1, infatti, ha lasciato intendere di essere disponibile per un prolungamento del contratto di Monza nel caso in cui ci sia un coinvolgimento diretto e fermo di enti locali, regionali e nazionali e non solo per il canone che chiederà di pagare la Formula 1.

Uno dei fattori principali che potrebbe obbligare Monza a salutare il Circus iridato è la mancanza di servizi. Un fatto già denunciato, in anni meno sospetti, dai frequentatori del circuito ma che, in questo 2022, ha letteralmente preso il sopravvento su tutto il resto.

In scena il Festival dei disservizi: futuro in bilico?

Nonostante le Frecce Tricolore che hanno svettato nel cielo sopra il circuito e la marea rossa che si è riversata sotto al podio per festeggiare i piloti, forse si potrebbe dire che Monza, a livello organizzativo, è riuscita nella difficile impresa di mostrare il suo peggior lato.

Servizi igienici da terzo mondo, un prato letteralmente abbandonato a se stesso con gli appassionati paganti che, pur di vedere una striscia di pista, hanno dovuto inventarsi soluzioni capaci di mettere a repentaglio la loro incolumità e code chilometriche sia per cambiare i soldi coi fantomatici token necessari per usufruire dei servizi del food&beverage sia per poi ritirare panini o bevande nei diversi stand presenti all’interno del circuito.

Anche se gli organizzatori del GP Italia si sono pubblicamente scusati con gli appassionati, questo non può essere sufficiente per determinare il futuro della Formula 1 a Monza.

Oltre a quelli che possiamo definire come disservizi, a pesare sul futuro di Monza ci potrebbero essere un altro fattore, quello degli ostacoli che si sono verificati per l’occupazione di varie aree del parco. Ad esempio, fino all’ultimo non si saputo se la Fan Zone avesse potuto ospitare o meno i tifosi. Quell’area, infatti, era stata messa sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica a seguito di una denuncia per la violazione di alcune normative ambientali, che ha ritardato lo svolgimento dei lavori previsti e forse, di seguito, ha influito sull’organizzazione e gestione dell’evento.

L’incidente di Bianchi non ha insegnato niente

Ma a pesare sul futuro del GP Italia a Monza potrebbe anche essere, inevitabilmente, il modo nel quale si è conclusa la gara. La decisione presa dalla Federazione Internazionale di terminare la corsa alle spalle della Safety Car, e consegnare di fatto la vittoria a Max Verstappen che, nonostante tutto aveva ampiamente dominato il GP fino a quel momento, ha causato tanto chiacchiericcio e proteste.

Ci è voluto moltissimo tempo per rimuovere la monoposto di Ricciardo. Forse non è stata completamente colpa dei commissari ma possiamo affermare che la Direzione Gara non è stata sufficientemente pronta per prendere una decisione fondamentale. Non è ammissibile, dopo quanto avvenuto a Jules Bianchi nel 2014, far levare dalla pista una monoposto con una gru mentre i piloti proseguono tranquillamente la gara.

Questo forse lascia intendere che degli aggiornamenti devono esserci. E non solo a livello di struttura. Perché con la storia non si può sperare di mantenere il contratto che lega Monza alla Formula 1.