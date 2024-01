UFFICIALE: Leclerc e Ferrari proseguono il cammino insieme

Una notizia attesa da tempo ma che oggi trova la sua conferma: Charles Leclerc firma il rinnovo con Ferrari, contratto 2+3

Il rinnovo di Charles Leclerc con la Scuderia Ferrari era nell’aria da diversi mesi, eppure i tifosi non hanno mai ricevuto la sperata notizia. Quantomeno non fino a oggi quando il team di Maranello ha annunciato sui suoi canali l’estensione di contratto del monegasco. Si tratta di una formula 2+3 (secondo le indiscrezioni), con il numero 16 che, al termine della stagione 2026, potrà scegliere se proseguire o meno. Una scelta che non stupisce, essendo il 2026 l’anno del cambio dei regolamenti sul motore, l’anno in cui Ferrari dovrà dimostrare di poter tornare sulla vetta dell’Olimpo del Circus.

Una decisione che sembra compiacere sia il team che il pilota, il quale disputerà di conseguenza nove stagioni consecutive alla guida della Rossa. In questo modo, Leclerc diverrà il primo pilota in Formula 1 a gareggiare a bordo di una Ferrari per un numero così elevato di Gran Premi.

Una collaborazione duratura

In Ferrari dal 2019, dopo un’annata alla guida della Sauber, Charles Leclerc è il pilota più giovane della storia della Scuderia a ottenere una vittoria. Oltre a essere il secondo pilota nella storia dell’intera Formula 1 con più pole al volante della monoposto italiana. Il rapporto tra il ventiseienne monegasco e il team di Maranello appare duraturo e, stando alle parole di Vasseur, ben saldo. “Il legame di Charles con la Scuderia va oltre quello di un pilota con il suo team: Leclerc è parte della famiglia Ferrari da ormai otto anni, da prima che indossasse la tuta con il Cavallino Rampante”. Tanto che, come sottolineato dal team principal al rilascio della notizia, “È stato dunque naturale trovarsi d’accordo sul rinnovo della nostra collaborazione“.

La Scuderia appare ben determinata a concedere al proprio pilota una monoposto più competitiva rispetto agli anni precedenti. Stagioni, purtroppo, in cui i risultati non sono stati quelli sperati. Ma con le capacità, più volte evidenziate, di Leclerc e la giusta vettura, la squadra del Cavallino Rampante appare pronta a raggiungere i traguardi sperati. E Leclerc non vede l’ora di riuscirci, ovviamente con i colori del team che vestirà anche per i prossimi anni. “Questo team è la mia seconda famiglia […] e insieme abbiamo lottato compatti nelle avversità e scritto pagine indimenticabili negli scorsi cinque anni. Credo però che il meglio debba ancora venire“.