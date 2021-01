McLaren firma per entrare in Formula E

A Woking aprono la porta ad un futuro completamente elettrico, firmando l’opzione per unirsi al campionato di Formula E

La McLaren apre i suoi orizzonti e conferma di aver firmato l’opzione per unirsi con un suo team al campionato di Formula E 2022/2023. La data non è casuale, infatti, la McLaren Applied sarà il fornitore esclusivo di batterie per la Formula E, sino al termine del campionato 2021-2022. Dunque il team inglese è stato costretto ad aspettare un anno prima di pianifcare il suo ingresso come team ufficiale.

“Abbiamo osservato da vicino la Formula E per un po’ di tempo, monitorando i progressi di questa serie e la direzione futura”, ha affermato Zak Brown, CEO della McLaren Racing. “L’opportunità di entrare fra più di un anno, cioè al termine del contratto da fornitori di batterie, ci da la possibilità di capire se la Formula E può essere una valida piattaforma di competizione”.

PER AGAG E REIGLE GRANDE SODDISFAZIONE

Anche Alejandro Agag, fondatore della serie elettrica, è soddisfatto dell’interessamento da parte di un team importante, da sempre impegnato in Formula 1, come la McLaren. “Il fatto che la McLaren Racing si assicuri un’opzione per unirsi alla griglia di Formula E dalla Gen3, è una testimonianza dell’impatto continuo del nostro sport”, ha dichiarato.

“Siamo entusiasti che la McLaren Racing abbia deciso di esaminare un potenziale ingresso in Formula E”. ha ammesso Jamie Reigle, CEO della Formula E, ha aggiunto: “Siamo lieti che la McLaren Racing, uno dei nomi più iconici del motorsport, si sia assicurata un’opzione per unirsi alla Formula E. Hanno contribuito immensamente al successo della Formula E come fornitori della nostra batteria Gen2 sistemi”.

“Non vediamo l’ora di lavorare con la McLaren Racing per dimostrare il potenziale sportivo e commerciale della Formula E e ideare modi per elevare la serie a un nuovo livello, come parte della loro valutazione”, conclude Reigle che vede aggiungersi un altro marchio importante al suo campionato.