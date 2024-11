UFFICIALE: La Formula 1 cambia la data del GP Canada dal 2026

Continuano i cambiamenti del calendario di Formula 1: dal 2026 il GP del Canada verrà disputato ufficialmente in una nuova data

La Formula 1 ha annunciato ufficialmente che, a partire dal 2026, il GP del Canada cambierà data. La gara di Montreal sarà anticipata nel calendario per, citando le parole della stessa Formula 1, “razionalizzare” maggiormente la programmazione. Molto probabilmente a causa di un possibile collegamento con il GP di Miami. In una dichiarazione rilasciata lunedì dalla classe regina del Motorsport si afferma: “La programmazione della gara di Montreal sarà prevista, ogni anno, nel terzo o quarto fine settimana di maggio“. Data che andrà a sostituirsi a quella attuale (metà giugno), prevista anche per la prossima stagione.

Questa decisione segue la notizia della scorsa settimana secondo cui anche il GP di Monaco cambierà data. Lo stesso sarà infatti spostato dalla fine di maggio al primo weekend di giugno. Tutto ciò nell’ambito del rinnovo del contratto fino al 2031. Una modifica prevista per lasciare spazio al round di Montreal, anch’esso con contratto valido fino allo stesso anno, e per avere un collegamento più logico al GP di Miami.

Un calendario più sostenibile

La dichiarazione della Formula 1 afferma che questa decisione fa parte dei suoi sforzi per razionalizzare il calendario delle gare. Per renderlo, soprattutto, più sostenibile. Tra questi cambiamenti, incluso è anche lo spostamento del Giappone dalla sua tradizionale collocazione a una posizione più vicina all’inizio della stagione. Con Baku che si muove, invece, nella direzione opposta e il Qatar ora abbinato ad Abu Dhabi, dopo essere stato un evento indipendente.

Il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, ha dichiarato: “Sono estremamente grato al promotore e a tutti i partner istituzionali coinvolti nel Gran Premio del Canada, dal livello locale a quello provinciale e nazionale. Apprezziamo enormemente l’impegno straordinario di tutti i coinvolti per accelerare la costruzione temporanea dell’evento, in modo da essere pronti ad accogliere la comunità della Formula 1 prima rispetto al passato. Il cambiamento renderà il futuro andamento del nostro calendario non solo più sostenibile, ma anche logisticamente più sensato per i nostri team e il personale. Il nostro impegno per il Net Zero entro il 2030 continua a essere una priorità per noi come sport e grazie a cambiamenti come questo siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo“.