GP Las Vegas, anteprima: info e meteo

Formula 1 Heineken Silver Las Vegas GP 2024. Siamo nella località del Nevada, tra casinò, e altri edifici iconici. Qui la parola d’ordine è: “fai la tua mossa”

GP Las Vegas 2024, anteprima – Dopo due settimane di pausa, la Formula 1 torna per il secondo anno consecutivo con il GP Las Vegas, rientrato in calendario nel 2023 dopo 41 anni di assenza.

Siamo al 22° round di una lunga stagione di Formula 1, che sta per volgere al termine. Il GP Las Vegas è infatti la terzultima tappa, che si svolgerà sul tracciato cittadino, realizzato in vista dell’edizione 2023 e sorge nella località di Paradise, e che prende il nome di Las Vegas Strip Circuit.

Il tracciato ha un layout, pensato per essere velocissimo si snoda tra gli edifici più iconici di Las Vegas, tra mondanità anche la più sfrenata, casinò e alberghi extra-lussuosi.

Una tappa dal sapore mondano, con l’idea di far svolgere la gara il sabato notte di Las Vegas (la partenza è stabilità alle 22:00 di sabato 24 novembre: in Italia saranno le 07:00 di domenica 25 novembre). Perciò, attenzione agli orari!

Come abbiamo visto nella passata stagione, non mancheranno spettacoli e momento goliardici, e sicuramente senza freni in termini di costi ed eventi pensati, per chi non andrà in pista, ma che vorrà godersi il weekend e la Formula 1. Hotel, casinò e molti altri, hanno creato esperienze e pacchetti legati alla Formula 1.

Si accettano scommesse…

Siamo alla terzultima tappa, con i titoli piloti e costruttori ancora da assegnare.

Chi ci riuscirà tra Max Verstappen e Lando Norris per il titolo Piloti, e tra McLaren, Red Bull e forse Ferrari, per quello Costruttori?

Max Verstappen dopo una serie di gare senza vittorie, al GP Brasile è tornato ad assaporare la gioia del gradino più alto del podio. Ciò grazie a una rimonta da vero campione. Ora, si prepara ad affrontare queste ultime tappe, a partire da Las Vegas con l’intento di ottenere altra vittoria e prendersi lui il titolo di Campione del Mondo per la quarta volta.

Red Bull d’altro canto, proverà a recuperare terreno su McLaren e Ferrari, e lottare per il titolo Costruttori. Per quello, dovrà sperare nei risultati anche di Sergio Perez. Il messicano, del quale non si sa ancora qualcosa sul suo futuro, dovrà fare il possibile per permettere il team e Max, di conquistare gli obiettivi di questa stagione.

Poi, c’è Lando Norris avversario principale di Max nella lotta per il campionato Piloti. L’inglese, nonostante possa contare su una McLaren competitiva e veloce, non è costante in termini di risultati più degni, come le vittorie, oltre alla pole position. Vedremo se in queste prossime gare, riuscirà a ottenere un risultato positivo, e far meglio di Super Max. Ce la farà? Lo scopriremo…

Per il Costruttore, la McLaren dovrà contare anche su Oscar Piastri, reduce da risultati al di sotto delle aspettative nelle ultime gare, anche in qualifica. Vedremo che cosa combinerà….

E se si punta al Rosso…?

Ferrari reduce da un ultimo periodo piuttosto positivo, in termini di prestazioni e risultati, con due vittorie entrambe con doppietta. Ora si prepara alle ultime gare, quindi da Las Vegas con l’obiettivo di ottenere altri risultati importanti, e chissà che ciò non riservi qualche sorpresa… La Rossa porterà degli aggiornamenti, anche per testarli in ottica 2025. Vedremo se ciò, aiuterà la SF-24 a migliorare le prestazioni ed essere più veloce, anche in diversi tipi di tracciati. Charles Leclerc e Carlos Sainz, si preparano al weekend con un nuovo look, e tanta voglia di ottenere un ottimo risultato.

Bringing the desert sun to Formula 1 ️ Introducing our #LasVegasGP race suits pic.twitter.com/zGNs44DpsJ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 19, 2024

A tre gare dal termine, sono molte le sfide altrettante interessanti da seguire per le migliori posizioni in classifica piloti e costruttori.

Non ci resta che seguire il weekend GP Las Vegas, che sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport F1 HD, mentre TV8 manderà in onda in differita le qualifiche e la gara. Occhio al fuso orario!

Las Vegas Strip Circuit

Situato nel cuore di Las Vegas, il Las Vegas Strip Circuit inizialmente noto come Las Vegas Street Circuit è un tracciato cittadino semipermanente realizzato a Paradise, adiacente alla famosa città e capitale del Nevada.

Un tracciato lungo 6.201 km, che si snoda tra le iconiche strade e luoghi di Las Vegas, tra hotel super lussuosi e famosi, come il Caesars Palace, il Bellagio e il Venetian. Ad eccezione del tratto tra le curve 17 e 4, che corrisponde alla zona paddock e pit-lane, che è permanente, il resto del tracciato sfrutta esclusivamente le strade cittadine.

Per la sua lunghezza, si colloca dietro al circuito di Spa-Francorchamps. È caratterizzato da 17 curve, 11 a sinistra e 6 a destra, e offre due zone DRS.

Tre sono i rettilinei, che attraversano la Koval Lane, la Las Vegas Strip e l’Harmon Avenue. Il secondo è molto lungo, misura 1.920 m, con un velocità stimata di 342 km/h.

In origine, erano previste 14 curve, con una svolta di 180° attorno alla Sphere, ovvero la curva 6. L’attuale layout presente una variante.

Saranno 50 giri da percorrere in senso antiorario, per una distanza stimata di 310.05 km.

DRS

Saranno due le zone DRS sul tracciato di Las Vegas, dove i piloti potranno utilizzare questo dispositivo, e tentare di effettuare i sorpassi.

la prima, nel rettilineo che si snoda tra curva 4 e 5; la seconda, nel rettilineo che da curva 13 porta alla 14.

Saranno collocate due le celle di rilevamento e situate, poco dopo curva 2 e poco dopo curva 13.

Pirelli: C3, C4, C5

Per il fine settimana del GP Las Vegas, Pirelli porterà le mescole più morbide della gamma 2024, ovvero:

C3 P Zero White Hard;

C4 P Zero Yellow Medium;

C5 P Zero Red Soft

Stessa combinazione vista lo scorso anno, e come da tradizione per un tracciato cittadino.

Il tracciato, lungo 6,201 km e composto da 17 curve. È considerato veloce, con tre rettilinei e con velocità di punta che lo scorso anno, sono arrivate a 350 km/h, e ci sono diverse possibilità di sorpassare, in particolare alla staccata della curva 14.

Il fine settimana del GP Las Vegas, inizia giovedì con le due sessioni di prove libere, per poi proseguire venerdì con la terza sessione di prove libere e le qualifiche. Infine, sabato la gara che si svolgerà integralmente sotto i riflettori. Noi in Italia, le vedremo in orari mattutini nei consueti giorni.

A Las Vegas l’escursione termica tra il giorno e la notte è molto rilevante, data la presenza del deserto del Mojave. Inoltre, essendo collocato in calendario a fine novembre, difficilmente si troveranno temperature primaverili, anzi, sarà più probabile vedere il termometro registrare 10°C nell’aria, e qualcosa di simile anche per l’asfalto.

Grande attenzione quindi ai warm-up, in particolare durante la sessione di qualifiche e sull’asse anteriore. I piloti dovranno gestire molto bene i pneumatici, nel portarli alla giusta temperatura senza stressarli eccessivamente, evitare bloccaggi nelle frenate, e alla fine dei rettilinei più lunghi, dove le gomme subiranno una vero sbalzo di temperatura superficiale.

Le basse temperature tendono a ridurre l’aderenza, e ad aumentare la possibilità di generare graining. Quindi, attenzione all’usura e alla possibilità di andare verso una strategia a due soste, come abbiamo visto nella passata stagione.

Las Vegas Strip Circuit è un tracciato cittadino, con la presenza di muretti molto vicini alla carreggiata e poche vie di fuga. Questo, può portare ad un’alta possibilità di commettere errori, finire a muro o comunque mandare in pista la Safety Car, a neutralizzare la gara.

This weekend sees F1 racing in Las Vegas for a fourth time. After two events in 1981 and 1982, last year the race found a new home in the city, with the track using part of the famous Strip from which it takes its name. Read our preview here https://t.co/H9ESzpvK1I pic.twitter.com/9yTfrAHnLl — Pirelli Motorsport (@pirellisport) November 18, 2024

Che tempo che farà?

Secondo l’ultimo bollettino meteo, a Las Vegas sono previste giornate serene, qualche nuvola leggera, ma non ci saranno precipitazioni. Temperature più fresche, e difficilmente supereranno i 20°C.

Vediamo in anteprima le previsioni meteo per il weekend del GP Las Vegas 2024.

Giovedì 21 novembre 2024

Temperature: max 19°C, min 4°C; Cielo sereno e soleggiato per buona parte della giornata. Probabilità di pioggia al 0%, umidità 11%. Vento intorno ai 2 km/h.

Venerdì 22 novembre 2024

Temperature: max 20°C, min 6°C; Cielo sereno e bel tempo per buona parte della giornata, qualche nuvola verso sera. Probabilità di pioggia al 0%, umidità al 13%. Vento atteso tra 2 e 4 km/h.

Sabato 23 novembre 2024

Temperature: max 23°C, min 7°C; Cielo con velature lievi, ma sereno. Probabilità di pioggia al 0%, umidità al 46%. Vento atteso tra 24 e 33 km/h.