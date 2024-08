GP Italia, Red Bull: “Speriamo di essere nella mischia domani”

Red Bull conclude la giornata di venerdì del GP Italia, non con il solito sorriso. Ma, i long run sembrano più promettenti…

Al via il weekend del GP Italia, per la Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, che ha l’obiettivo di riscattare le ultime gare senza vittorie e con risultati altalenanti, ma non più brillanti come all’inizio della stagione. Poi, c’è contrastare l’avanzata della McLaren, sempre più competitiva e performante, e difendere le posizioni in entrambe le classifiche iridate, in particolare quello costruttori.

La giornata di venerdì, con le due sessioni di prove libere che sono andate in scena, non è andata come ci si aspettava, e come la stessa Red Bull sperava. In particolare, Max Verstappen dopo aver chiuso la prima sessione con il miglior tempo e in prima posizione, in FP2 è finito in quattordicesima posizione, a ben 8 decimi e mezzo da Lewis Hamilton, autore del miglior tempo che gli ha permesso di mettersi davanti a Lando Norris, con un vantaggio di appena tre millesimi.

Verstappen insieme a tutti gli altri, ha avuto la possibilità di effettuare un giro sulla gomma soft. Tuttavia, l’olandese non ha chiuso il giro con questa mescola, a seguito di un errore alla Parabolica. Il pilota ha praticamente perso il posteriore della sua RB20 in ingresso, di uno dei tratti dove in passato ha sempre dimostrato di essere competitivo. L’errore, tuttavia ha inevitabilmente condizionato il suo giro, costringendolo ad abortire per poterci riprovare, senza riuscire a registrare un tempo cronometrico più competitivo. Insomma, venerdì da dimenticare per il tre volte campione del mondo, il quale ha fatto fatica a trovare il miglior set-up. Tuttavia, il pensiero va già alla giornata di sabato e alle Qualifiche, sperando di ottenere un miglior risultato.

Anche per Sergio Perez, questo venerdì a Monza non è stato soddisfacente. Nono al termine della FP1, quindicesimo nella FP2. Il messicano ha dovuto fare i conti, con qualche problema meccanico che ha stravolto il lavoro, in particolare nella seconda sessione.

Il team Red Bull, guarda già alla giornata di sabato, in particolare alle FP3 dove potrà riprovare la vettura e vedere se è migliorato, e prepararsi al meglio per la sessione di Qualifiche: l’obiettivo è ottenere il miglior piazzamento possibile sulla griglia di partenza del GP Italia, dato che la sensazione è che la vettura riesca a essere più competitiva nei long run e con più carburante a bordo, rispetto al giro secco.

Verstappen: “Sarà interessante vedere come la pista si evolverà”

“Abbiamo provato alcune cose oggi. In FP1 le sensazioni erano decenti, mentre in FP2 abbiamo appreso molte cose dai long run,” ha esordito Max Verstappen.

“Questa pista è aggressiva sugli pneumatici, quindi sarà interessante vedere come si evolverà, in previsione della gara. Abbiamo provato diversi set-up in entrambe le sessioni, ma siamo riusciti a bloccarlo. In fin dei conti, le prove libere servono a questo e vogliamo imparare un tantino di più sulla vettura,” ha poi aggiunto.

In conclusione, si guarda già alle Qualifiche, con l’obiettivo di ottenere la miglior posizione possibile sulla griglia di partenza del GP Italia: “Abbiamo alcune buone direzioni da seguire per quanto riguarda il set-up, dobbiamo soltanto mettere a posto un po’ tutto. Ci aspettiamo una lotta un tantino serrata tra alcuni team, e speriamo di riuscire a essere in quella mischia domani, in Qualifica”.

Perez: “Ho avuto dei problemi meccanici”

“Sfortunatamente, abbiamo dovuto sostituire il cambio sulla mia vettura tra le due sessioni di prove libere. Giusta una precauzione, ma i meccanici hanno lavorato duramente e velocemente, per preparami la vettura in vista della sessione pomeridiana. È un lavoro molto grande da fare in quel frangente, che poi è andato avanti anche al via del FP2,” le prime parole di Sergio Perez, al termine del venerdì di prove libere sul circuito di Monza.

“Il ritardo ci ha portato a essere indietro, e il programma previsto in quella sessione è stato stravolto. Abbiamo avuto dei problemi meccanici, per aver sistemato la vetture così velocemente. Quindi abbiamo dovuto aspettare e vedere cosa sta facendo la vettura, analizzando i dati, per poi correggere alcune cose,” ha aggiunto il pilota messicano.

Infine, si pensa al prosieguo del weekend del GP Italia, con l’obiettivo di ottenere un buon risultato: “I long run ci sono sembrati più promettenti e facendoci capire che si era trattato di un problema meccanico, quindi facile da risolvere. Tuttavia, per sabato la situazione non sarà tanto semplice, come speravamo. In ogni caso, speriamo di essere in grado di fare un bel salto in avanti domani, specialmente nel giro secco e di essere in grado di lottare in gara, domenica”.