UFFICIALE: Honda torna in Formula 1 come title sponsor

L’azienda di Tokyo è pronta a fornire tutto il supporto possibile agli organizzatori dell’evento

Il nome di Honda farà il suo ritorno ufficiale in Formula 1 quest’anno: il marchio di Tokyo, infatti, sarà title sponsor del Gran Premio del Giappone. Come tutti gli appassionati sanno, Honda si è ritirata dal Mondiale al termine della scorsa stagione, conclusa con la conquista del campionato piloti. Il rapporto con Red Bull, tuttavia, non si è ancora concluso. Honda continua infatti a supportare il nuovo reparto Red Bull Powertrains, adesso incaricato di fornire le power unit al team principale e ad AlphaTauri.

Il ritorno del Gran Premio del Giappone e di Honda come title sponsor

La Formula 1 farà nuovamente tappa a Suzuka nel 2022 dopo due anni di assenza. “Per Honda è un grande piacere essere scelta come title sponsor del Gran Premio del Giappone, che sarà disputato presso il Circuito di Suzuka, il quale quest’anno festeggia il suo sessantesimo anniversario”, ha spiegato Koji Watanabe, Operating Executive del marchio. “Al Gran Premio del Giappone di quest’anno prenderanno parte dieci squadre, incluse Oracle Red Bull Racing e Scuderia AlphaTauri. Honda fornisce supporto tecnico a questi due team. Le dieci squadre schiereranno un totale di venti piloti, che daranno prova delle loro capacità di guida e del loro talento, rappresentando al meglio il livello più alto del mondo delle corse”.

“Contribuendo alla riuscita di questo fantastico Gran Premio, Honda continuerà a supportare la promozione e la crescita di popolarità del motorsport in Giappone”, ha concluso Watanabe. La Formula 1 si appresta a tornare in Giappone per la prima volta dal 2019: molte cose sono cambiate da allora. Il regolamento tecnico è stato rinnovato, la scala di valori dei team ha subito una rivoluzione. Gli appassionati, ne siamo certi, non vedono l’ora di scoprire chi sarà ad aggiudicarsi il primo Gran Premio del Giappone del nuovo decennio.