UFFICIALE: GP Messico e Formula 1 ancora insieme

Il GP del Messico rinnova l’alleanza con la Formula 1 fino al 2025. La permanenza della gara di casa di Perez non è a rischio per altre tre stagioni

Il miglior momento per ufficializzare la permanenza della gara messicana nel Circus, quale poteva essere? Ovviamente il weekend di gara inerente! Così la Formula 1 ufficializza il rinnovo del GP del Messico, che sarà tappa fissa in calendario fino al 2025. Quindi, l’autodromo Hermanos Rodríguez celebrerà un decennio nel Circus dal suo ritorno nel 2015. Ovviamente senza contare l’eccezione del 2020, dovuta alla Pandemia di Covid 19.

BREAKING: The Mexico City Grand Prix is staying on the F1 calendar until at least 2025! ¡Viva México! 🇲🇽#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/wAALX7eEEI — Formula 1 (@F1) October 27, 2022

La storia che lega la gara messicana alla Classe Regina del Motorsport mostra un legame forte ma discontinuo. Infatti dal 1993 al 2014 non è stata tappa del Circus. Oltre all’ufficialità del rinnovo è stata annunciata anche la data del weekend di gara in cui si disputerà l’evento messicano il prossimo anno. Il GP del Messico infatti si terrà dal 27 al 29 ottobre della stagione di Formula 1 del 2023.

Domenicali entusiasta

Il GP del Messico è senza dubbio una delle gare più spettacolari della stagione di Formula 1. Questo non solo per l’azione in pista, ma anche per le attività fuori pista. Infatti in diverse occasioni è stato premiato come miglior evento del Circus. Il contratto che legava l’evento messicano alla Classe Regina del Motorsport terminava quest’anno, ma è stato raggiunto un nuovo accordo. Accordo, che rende felice il presidente e amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali.

Infatti a riguardo ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare che la Formula 1 continuerà a gareggiare a Città del Messico per altri tre anni con questo nuovo accordo. Ogni anno la gara attira innumerevoli appassionati e l’atmosfera è incredibile. Perciò sono certo che tutti saranno entusiasti di questa notizia. Voglio ringraziare Claudia Sheinbaum, Alejandro Soberón e il loro team per il loro continuo impegno per il Circus e il successo dell’evento”.