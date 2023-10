Quale sarà il futuro del GP del Belgio? Secondo molti, la gara sul circuito di Spa dovrebbe essere riconfermata. E si parla anche di una data, c’è chi afferma infatti che l’accordo sarebbe fino al 2025

Il Gran Premio del Belgio è destinato a rimanere nel calendario della Formula 1 anche in futuro, o almeno fino al 2025. La gara belga sul circuito di Spa-Francorchamps è stata in bilico negli ultimi anni e ha visto la sua più grande minaccia in particolare nell’ultimo anno. C’era infatti la possibilità di un’offerta allettante per il Circus di ospitare una gara del calendario in Sudafrica, in particolare a Kyalami.

Ma il futuro di Spa per la prossima stagione è stato graziato dopo che l’offerta sudafricana è stata respinta ad inizio anno. Come riportano alcune testate, il Gran Premio si è assicurato un posto nel calendario in virtù di un’estensione del contratto fino alla campagna 2025 compresa.

Questioni di sicurezza

Nell’ultimo decennio Spa è stata sottoposta a controlli per quanto riguarda la sicurezza del tracciato, soprattutto dopo il susseguirsi di una serie di incidenti gravi, in particolare all’Eau Rouge e al Raidillon. L’incidente mortale di Anthoine Hubert nel 2019 è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha messo in discussione il futuro stesso del GP del Belgio. Dopo quella tragedia, l’attenzione si è spostata sulle modifiche alla pista per migliorare la sicurezza. Tali cambiamenti hanno debuttato la scorsa stagione.

Purtroppo però il circuito belga, tanto affascinante quanto spietato, ci ha lasciato con un’altra vittima. Un altro giovane pilota, Dilano van ‘t Hoff, è rimasto infatti ucciso quest’anno in una gara FRECA disputata in condizioni insidiose appena un mese prima del ritorno della Formula 1 dalla pausa estiva. Il circuito sta cercando di migliorare il suo layout, ma rimane sempre una sfida anche per i piloti più esperti.

Nel 2021, la gara di Formula 1 era stata cancellata a causa delle condizioni meteo che rendevano impossibile qualsiasi tipo di guida. In generale, il fattore atmosferico è sempre un’incognita da tenere ben presente per il paddock del Circus quando si fa tappa in Belgio. Una cosa che ha aiutato la causa dell’evento a rimanere nella massima competizione automobilistica, oltre al suo patrimonio, è il successo del tre volte campione del mondo Max Verstappen. La sua Oranje Army infatti invade ogni anno il circuito dalla vicina Olanda per creare un’atmosfera speciale per il pilota della Red Bull.