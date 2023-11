General Motors e Cadillac: nessun dubbio sulla parternship con Andretti

General Motors ha confermato la parternship con il team Andretti, respingendo cosí le voci che la vedrebbero affiancata ad altri team qualora questo non si assicurasse un posto in Formula 1

Come é noto, il mondiale di Formula 1 potrebbe avere presto un team in piú. La FIA ha, infatti, approvato la candidatura del team Andretti. Tuttavia, manca ancora l’approvazione da parte della FOM, Formula One Management per tutte le opportune valutazioni commerciali.

Il team Andretti sarebbe inoltre supportato nel suo ingresso da General Motors. L’idea di avere un produttore come questo é di grande importanza per la Formula 1, il che rappresenterebbe un motivo in piú per ammettere Andretti nel mondiale.

Tuttavia, voci recenti vedrebbero il grande produttore affiancato ad un altro team, qualora Andretti non venisse ammesso. Pare, peró, che tali voci siano state smentite dallo stesso presidente della General Motor che ha detto: “GM si impegna a collaborare con Andretti per correre in F1. La collaborazione tra Andretti-Cadillac riunisce due entità uniche costruite per le corse, entrambe con lunghi pedigree di successo nel motorsport a livello globale”.

Quali gli altri team interessati?

Recentemente James Vowles ha detto che il suo team sarebbe aperto all’idea di una partnership con General Motors. Parlando delle sue opinioni sull’offerta di Andretti, Vowles ha detto: “Siamo stati chiari fin dall’inizio, più che felici di portare nuove entità, ma la torta deve crescere, non ridursi”.

Inoltre, la General Motors prevede di inviare dirigenti di alto livello al Gran Premio di Las Vegas della prossima settimana nella speranza di lobbying FOM per approvare l’ingresso di Andretti.