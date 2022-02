UFFICIALE: F1-75, il nome della Ferrari che correrà nel 2022

Da oggi anche la Rossa che competerà nel campionato 2022 di Formula 1 ha un nome. Ed è un nome che celebra un altro anniversario della Scuderia Ferrari: F1-75

La Ferrari è stata una delle prime a fissare in calendario la data della presentazione (17 febbraio alle ore 14.00) della monoposto che correrà la stagione 2022 di Formula 1. Una vettura rimasta nell’anonimato, o almeno fino ad oggi. Perché proprio poco fa quelli di Maranello hanno ufficializzato il nome con cui impareremo a prendere confidenza. È il turno dell’entrata in scena della F1-75.

IL COMUNICATO

“La vettura con cui la Scuderia Ferrari correrà il campionato 2022 di Formula si chiamerà F1-75. È la sessantottesima macchina costruita dalla Ferrari per competere nella massima categoria, il cui numero 75 fa riferimento all’anniversario che l’azienda celebrerà quest’anno. Proprio a Maranello infatti, il 12 marzo 1947 Enzo Ferrari accendeva per la prima volta il motore della 125 S”.

“La Formula 1, con il suo spirito di competizione ed innovazione, è sempre stata fondamentale per la Ferrari ed ha avuto un ruolo guida nello sviluppo delle nostre vetture stradali. Dunque quest’anno, in cui celebriamo il settantacinquesimo anniversario della prima uscita di una nostra vettura dai cancelli della fabbrica, abbiamo deciso di onorare quello spirito chiamando la nostra vettura 2022: F1-75″, le parole del presidente John Elkann.

“La F1-75 sarà presentata online il prossimo 17 febbraio alle ore 14.00 CET. La stagione prenderà il via il 20 marzo in Bahrain e sarà preceduta da due sessioni di test in programma a Barcellona dal 13 al 15 febbraio, e proprio in Bahrain – a Sakhir – dal 10 al 12 marzo”. Così recita l’annuncio apparso sulle pagine della Rossa.

PER CERCAR FORTUNA

La Ferrari con questa monoposto cerca di mettere un pietra sopra a tutte le difficoltà a cui abbiamo assistito negli ultimi due anni. Per voltare pagine, tentare di scalare una montagna e per tornare a battagliare per l’unica posizione che conta per quanto difficile sia. Forse anche per questo viene lasciato l’acronimo SF per tornare a F1 dopo davvero tanto tempo, proprio per inaugurare un nuovo inizio.