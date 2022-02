Schumacher: il kartodromo di Kerpen è salvo

Dopo aver rischiato la demolizione, il kartodromo degli Schumacher sarà ristrutturato grazie all’accordo tra i gestori della pista e la società RWE

Sono passati esattamente 4 anni da quando era stata ufficializzata la notizia che il Kartodromo di Kerpen, famoso per aver visto il debutto di Michael Schumacher e gareggiare il fratello Ralf e Sebastian Vettel, sembrava destinato a uscire di scena per sempre per diventare una zona di estrazione mineraria. La chiusura del kartodromo tedesco, nei pressi di Colonia, avrebbe significato la perdita di un punto di riferimento per la crescita di piloti tedeschi in erba. “Non ci sarà una nuova pista di go-kart – aveva detto Ralf al Colonia Express – E’ una vergogna che una tradizione e una opportunità per giovani di successo stia per morire”.

Lo stesso Michael Schumacher fu protagonista dell’ultima gara di campionato del mondo disputata nel 2001 nel kartodromo di Kerpen. Un’occasione in cui si videro in pista, oltre al già pluricampione mondiale di F1, giovani promettenti tra cui Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Vitantonio Liuzzi e Loic Duval. Il circuito, per due terzi di proprietà della famiglia Schumacher, dopo anni di incertezza, si è assicurato un finanziamento che garantirà il suo futuro a lungo termine.

L’Ambiente ha avuto la meglio

Nel corso degli anni si è fatta sempre più forte la voce degli ambientalisti a tutela della foresta di Hambach, adiacente al circuito che avrebbe fatto parte del progetto della miniera. Grazie a questo movimento sono state adottate leggi locali per la conservazione dell’ambiente. Alla luca degli avvenimenti, nel 2020 la RWE, compagnia energetica interessata all’area, è tornata sui propri passi decidendo di interrompere l’espansione delle sue miniere a cielo aperto in quella regione.

Dopo 2 anni di trattative Gerhard Noack, presidente del kart club locale, ha dichiarato al quotidiano Kölner Express: “Abbiamo siglato un contratto di locazione con RWE per dieci anni, più un’opzione per altri cinque. Ora possiamo investire i soldi della vendita nella ristrutturazione necessaria […] Le strade di accesso e la pista saranno nuovamente asfaltate, costruiremo nuovi cordoli e doppie recinzioni in modo da poter organizzare nuovamente gare internazionali come i campionati del mondo, i campionati europei e la WSK”.

Finalmente le sorti del Kartodromo di Kerpen sono state messe al sicuro e non ci sarà nessuna demolizione. Oltre al rinnovamento del circuito principale, ci sono progetti per la costruzione di una nuova pista dedicata ai kart elettrici.

