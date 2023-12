Formula 1: Madrid è in agguato

Le trattative per Madrid potrebbero concludersi nel giro di poche settimane

Le proposte attuali sono di gareggiare nella capitale spagnola dal 2026 al 2035 su un percorso disposto attorno al centro congressi IFEMA, nel nord-est della città, vicino all’aeroporto internazionale di Madrid-Barajas.

Il circuito, di cinque chilometri di parchi, utilizzerebbe il complesso dei padiglioni IFEMA e il piazzale fieristico, spesso utilizzato per mostre e conferenze, come rettilineo di partenza e come sede del complesso paddock. Utilizzerebbe anche alcune strade esistenti, inclusa l’autostrada M-11, per costeggiare il complesso di allenamento Valdebebas della squadra di calcio del Real Madrid e attraverso l’ex terreno del festival musicale Mad Cool.

I piani alti hanno ricevuto il sostegno dei consigli comunali e comunali di Madrid, anche se la corsa ha cercato investitori esterni per poter essere interamente finanziata con denaro privato.

L’ex manager di Fernando Alonso, Luis Garcia Abad, è una delle figure chiave dietro l’accordo.

L’attuale Gran Premio di Spagna a Barcellona ha un contratto valido fino al 2026, quindi se i piani alti di Madrid andassero avanti, la Formula 1 ospiterebbe due gare nel Paese quella stagione. La nuova gara potrebbe essere provvisoriamente etichettata come Gran Premio di Madrid. I marchi “Formula 1 Madrid Grand Prix” e “Madrid Grand Prix” sono stati registrati nel marzo di quest’anno.

Ma con gli slot europei nel calendario della Formula 1 limitati

L’arrivo ostacolante di Madrid sembra destinato a esercitare una maggiore pressione sul futuro di Barcellona.

“Non si può mai dire mai nella vita, ovviamente, ma due gare in Spagna sono molto complicate” ha detto l’amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali quando sono iniziate le trattative per una gara a Madrid.

“C’è grande interesse [da parte del Real], ma è anche vero che in questo momento siamo concentrati su Barcellona, ​​che ha un contratto, e il rapporto è forte“.

L’ultima volta che la Spagna ha disputato due gare in Spagna è stata tra il 2008 e il 2012, con il Gran Premio d’Europa a Valencia e la gara di Barcellona.

L’interesse per il Paese è aumentato negli ultimi anni grazie alla più ampia ondata di popolarità della Formula 1, agli ottimi risultati del due volte campione del mondo Alonso dal suo ritorno nel 2021 e allo status di favorito di Carlos Sainz alla Ferrari.

La presenza di 125.565 spettatori il giorno della gara di quest’anno è stata la più alta al Circuit de Barcelona-Catalunya dal 2008.