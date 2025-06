Lewis Hamilton in Ferrari: l’inizio della fine?

Lewis Hamilton: è davvero l’inizio della fine per il nuovo pilota Ferrari?

Da inizio anno, Lewis Hamilton sta avendo problemi a integrarsi con la Ferrari e il dubbio di alcuni è che sia arrivato l’inizio della fine per l’ex pilota Mercedes. L’impegno che Hamilton ha preso con la Scuderia italiana non va sottovalutato. Il britannico, infatti, trascorre gran parte del suo tempo alla fabbrica di Maranello, rimanendo fino a tardi durante i weekend di gara per ricavare dati utili a trovare degli elementi che potrebbero mancare.

Di questo argomento ne ha parlato anche Johnny Herbert, ex pilota di Formula 1. Secondo il suo punto di vista, il sette volte campione del mondo appare un po’ perso. La Ferrari farebbe bene, quindi, a puntare su Charles Leclerc, in quanto 13 anni più giovane. Una considerazione arrivata dopo il GP di Spagna dove Hamilton è arrivato sesto, grazie alla penalità di Verstappen, e Leclerc terzo.

La situazione di Hamilton

Ricordiamo che la situazione che sta vivendo il pilota britannico è complessa. All’inizio della stagione, il sette volte iridato si è ritrovato ad affrontare problematiche riguardanti l’altezza della monoposto. Problematiche che hanno comportato la squalifica dello stesso Hamilton dal GP di Cina a causa della tavola usurata provocata proprio dall’altezza della vettura.

Un altro problema da considerare è la strategia. L’ex pilota della Mercedes si è ritrovato a dovere instaurare un rapporto con il suo nuovo ingegnere di pista, affrontando pure il problema della lingua. Maggiormente significativo, potrebbe essere il cambiamento culturale che proviene dallo spostamento da una sede britannica a una italiana.

Da tenere in considerazione è anche il fatto che Hamilton è stato assunto in preparazione al cambio di regolamenti previsto per il 2026. Soprattutto nella prospettiva che quest’ultimo possa ottenere l’ottavo titolo mondiale tanto desiderato, anche se la storia del team di Maranello sembra non offrire un lieto fine a chi arriva nel team già iridato. Non ci resta che sperare che questo non sia l’inizio della fine per la carriera di Lewis Hamilton, dopo anni di dominio in questo sport.