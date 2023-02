Test Bahrain 2023: dove e come vederli

Una delle attese invernali più lunghe di sempre sta finalmente per concludersi. Torna l’attività in pista, con le monoposto dei 10 team pronte a far ruggire i V6 ibridi sul circuito di Bahrain, prima tappa del campionato, nonché teatro dei test pre-stagionali

Ci siamo. Si sta per aprire il sipario sulla stagione 2023. Finalmente! Dopo l’ultimo appuntamento di Abu Dhabi, il 20 novembre dello scorso anno, le squadre, rinnovate e stravolte in alcuni casi, sono pronte e rientrare in pista. E lo faranno sul circuito del Bahrain, dal 23 al 25 Febbraio, per un totale di tre giorni di test, dalle 8 del mattino fino alle 16.30.

Test pre-stagionali che negli anni hanno subito numerose modifiche. Ricorderemo, nemmeno troppo tempo fa, quando le giornate di test erano ben più di tre, spalmate in due settimane. E, per lo più, nella location europea di Barcellona, da sempre teatro del primo shakedown per molte scuderie. Ma dopo diversi cambiamenti, si è optato per condurre soltanto tre giornate di test. Ben poche, se ci pensiamo, sia per piloti per prendere confidenza nelle nuove vettura, quanto per i team, costretti così ad un lavoro extra nel tentativo di raccogliere la maggior quantità possibile di dati ed informazioni.

F1, Test Bahrain 2023 dal 23 al 25 febbraio: orari e dove vederli https://t.co/yveJX5yXJc — Sky tg24 (@SkyTG24) February 20, 2023

Va concentrato tutto il lavoro di teoria svolto nei mesi invernali, in pochi giri di pista. Per cercare di farsi trovare il più pronti possibile all’inizio della stagione, previsto per quest’anno al 5 Marzo, con l’esordio delle vetture 2023 proprio in quel di Sakhir.

E se l’anno scorso a rispondere presente, con ottimi risultati in termini di affidabilità, era stata Ferrari, vedremo quest’anno chi si comporterà al meglio. Tutti i team sono migliorati, hanno presentato soluzioni molto interessanti. Qualcun altro si è invece nascosto, ma quello che è certo, è che il tempo sta scadendo per tutti, ed il 23 Febbraio potremmo vedere quelle che saranno le soluzioni pressoché definitive delle squadre in lizza.

Tabella di marcia dei tre giorni di test

Sarà l’occasione anche per vedere alcuni nuovi volti al volante di una monoposto di Formula 1. Nyck de Vries e Logan Sargeant su tutti, anche se per de Vries già qualcosa ci ha fatto assaggiare. Assisteremo anche al ritorno di Nico Hulkenberg, che torna alla guida di una monoposto ufficiale dopo la sua ultima avventura in Renault nel 2019. Tante novità, insomma, in vista di questo 2023, che terranno appassionati e tifosi attaccati alla tv (o allo smartphone) anche durante questi test.

Si, perché quest’anno vi sarà un’ulteriore novità. I test saranno visibili, in chiaro, per tutti, anche sul canale ufficiale YouTube di Sky Sport F1. Per la prima volta, anche coloro che non possiedono un abbonamento alla piattaforma Sky, potranno godere della visione dei test. Dalle 7.55 della mattina del 23, infatti, il collegamento si aprirà, e permetterà di mostrare le nuove monoposto ad effetto suolo, al loro secondo anno di vita.

😍 I Test F1 in Bahrain saranno in diretta anche sul canale YouTube di Sky Sport F1 ⚠ Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nemmeno un chilometro LA DIRETTA ➡https://t.co/u1zH7RWAYy#SkyMotori #F1 #Formula1 pic.twitter.com/rZsWBdbe7q — Sky Sport F1 (@SkySportF1) February 17, 2023

Non tutti i team hanno ancora annunciato la line-up ufficiale per i giorni di test, ma andiamo intanto a vedere ciò che già sappiamo. In casa Red Bull, ad aprire le danze sarà il campione in carica Max Verstappen, che salirà sulla sua RB19 al giovedì, per poi lasciare spazio al compagno messicano Sergio Perez al venerdì, e concluderanno entrambi, alternandosi, il 25 Febbraio, ultima giornata ufficiale di test. Sarà la prima vera occasione in cui potremo analizzare da vicino la Red Bull, che alla presentazione si è limitata a mostrare una RB18 con la nuova livrea. Nuova per modo di dire…

Soltanto Haas ed Alpha Tauri, oltre ai bibitari, hanno reso noto chi e quando scenderà in pista. Per il team americano, vedremo ambedue i piloti, Magnussen e Hulkenberg, alternarsi durante tutti e tre i giorni. Giovedì al mattino Hulkenberg, ed al pomeriggio Magnussen. Venerdì il contrario, e sabato, infine, seguiranno la stessa tabella del giovedì, con il danese che concluderà l’attività in pista di Haas.

Stesso filone per Alpha Tauri, che alternerà in maniera identica i suoi piloti, con Tsunoda che siederà sulla AT02 la mattina di giovedì e venerdì, per poi concludere al sabato pomeriggio. Il debuttante De Vries, guiderà la monoposto nei restanti slot.

Previsioni meteo per i 3 giorni di test

Sole e bel tempo! Questo ci possiamo aspettare dai tre giorni di test in Bahrain, con temperature che raggiungeranno picchi di 26 gradi, previsti per la giornata di venerdì. Temperature ben più reali e simili a quelle che, globalmente, troveranno i team che viaggeranno per il mondo.

Altra motivazione, per cui negli anni si è deciso di spostare le giornate di test pre-stagionali dall’Europa, dove invece, ai giorni attuali, le temperature sono più basse. Certo, ci stiamo sempre più spingendo verso inverni più caldi, ma questo non cambierà il filone.

Insomma, ci siamo. Il momento che ogni appassionato di Formula 1 aspetta, sta finalmente arrivando. Tutte e venti le monoposto in pista, nuovi piloti e team all’azione. Si fa sul serio… Signori, accendete i motori!