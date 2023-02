Ufficiale: cambia il layout del Gran Premio di Spagna

Ci siamo! Finalmente è realtà. Si torna ad affrontare l’ultimo tratto del Circuito di Catalogna nella classica configurazione che conoscevamo prima del 2007. Anno di introduzione della chicane. Dai precedenti 4.675 km, agli attuali 4.657 km. Un cambiamento che tanto ha fatto chiacchierare e discutere negli ultimi anni, ma che incontra il desiderio di molti appassionati ed addetti ai lavori del Gran Premio di Spagna.

Si, perché è dal 2021 che la FIA sta trattando questa novità. E’ con il vecchio direttore di gara Michael Masi che la pratica è stata presa in considerazione. Stiamo parlando di due stagioni fa, ormai, ed in seguito a controlli di sicurezza ed altre prove, adesso la richiesta è stata approvata, e vedremo ufficialmente questo nuovo layout.

🚨 BREAKING!! The #F1 #SpanishGP changes its track configuration! 🤩

Circuit de Barcelona-Catalunya will host the #SpanishGP without the chicane returning the circuit to its original last two corner layout. 🤩 pic.twitter.com/4jCZBqLQP7

