UFFICIALE: Bottas e Perez approdano in Cadillac!

Bottas e Perez, arriva la conferma: i due veterani approderanno nel team Cadillac a partire dal 2026

L’arrivo di Valtteri Bottas e Sergio Perez nel team Cadillac F1 segna un momento storico per la Formula 1 e per il progetto statunitense firmato General Motors. Dopo mesi di voci, smentite e trattative dietro le quinte, il team americano ha annunciato ufficialmente l’ingaggio dei due veterani per la stagione 2026, quando entrerà ufficialmente in griglia con una power unit sviluppata in collaborazione con Andretti.

La scelta di puntare su Bottas e Perez non è casuale. Entrambi i piloti portano un bagaglio di esperienza enorme, con anni passati nei top team del Circus: Bottas, ex Mercedes e attuale pilota Stake-Sauber, ha ricoperto per anni il ruolo di solido secondo di Lewis Hamilton, contribuendo a numerosi titoli costruttori. Perez, dopo stagioni altalenanti, ha trovato la consacrazione in Red Bull, dove ha ottenuto vittorie importanti e dimostrato di poter competere ad alti livelli.

Cadillac, intenzionata a presentarsi in F1 non come comparsa ma come contendente, ha quindi optato per due profili affidabili, in grado di sviluppare la monoposto, guidare il team tecnicamente e gestire la pressione dei riflettori. È un segnale chiaro all’intero paddock: il progetto Cadillac non è un semplice esperimento americano, ma un ingresso serio e strutturato nella massima serie del motorsport.

Il team approderà in Formula 1 a partire dal 2026, con sede in America

Il team, che sarà basato tra gli Stati Uniti e l’Europa, sfrutterà l’esperienza tecnica di Andretti Global e il know-how di GM nella progettazione dei propulsori ibridi. In quest’ottica, Bottas e Perez rappresentano le figure ideali per accelerare la fase di sviluppo e portare il team ai vertici nel medio termine.

Le reazioni nel paddock non si sono fatte attendere: molti vedono questa mossa come un ulteriore segnale della crescita della F1 negli Stati Uniti, sia in termini di pubblico che di investimenti. Con tre GP in territorio americano e una base di fan in espansione, l’arrivo di un team come Cadillac con due nomi di spicco rafforza l’immagine globale della categoria.

Il 2026 si preannuncia quindi come una stagione di grandi cambiamenti, anche per via del nuovo regolamento tecnico. Bottas e Perez avranno un ruolo chiave nel determinare il successo dell’ambizioso progetto Cadillac. Il futuro della F1 parla sempre più americano, ma con un cuore decisamente internazionale.