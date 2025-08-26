GP Olanda, nuova regola FIA sul limite in pit-lane

Zandvoort si prepara a un weekend diverso: la FIA modifica il limite di velocità in pit-lane

Un grande cambiamento approda in Formula 1 prima del Gran Premio d’Olanda 2025. La FIA ha deciso di aumentare il limite di velocità in pit-lane, con l’obiettivo di ridurre il tempo perso durante le soste e incoraggiare strategie a due fermate. La novità sarà valida per tutto il prossimo weekend a Zandvoort.

Gli spazi ristretti della pit-lane del circuito costiero avevano imposto una riduzione del limite abituale di 100 km/h a 60 km/h. La misura serviva a proteggere i membri dei team ai box dal rischio di contatti con le vetture o con detriti in caso di incidente. Di conseguenza, i piloti trascorrevano più tempo in pit-lane e le scuderie erano poco inclini a perdere tempo di gara e posizioni in pista con più soste. Questo soprattutto perché Zandvoort resta un tracciato dove i sorpassi sono notoriamente difficili.

Le strategie di gara si basavano quasi sempre su una sola sosta in condizioni di asciutto. Per cercare di cambiare questo scenario, il limite minimo di velocità in pit-lane salirà a 80 km/h rispetto ai 60 km/h applicati negli anni precedenti. Attualmente, un pit-stop a Zandvoort comporta circa 21 secondi di perdita, già tra i valori più ridotti della stagione. L’aumento del limite a 80 km/h dovrebbe, secondo le stime Pirelli, ridurre quel margine di 2-3 secondi, portandolo così a circa 18-19 secondi.

Si spera che questa modifica, unita alla nuove mescole più morbide scelte da Pirelli rispetto al passato, permetta alle scuderie di adottare strategie diverse dalla singola sosta. Per il suo 500˚gran premio di Formula 1, Pirelli porterà le mescole C2-C3-C4 che fungeranno da dura-media-morbida. Mentre nella gara del 2024, vinta da Lando Norris della McLaren, erano state usate le mescole C1-C2-C3.

Anna Cacciatori