La Formula 1 ha finalmente conquistato l’America?

Il Gran Premio degli Stati Uniti si è svolto più di 50 volte ma in 10 località diverse. Che liberty media abbia ora conquistato l’America con la Formula 1?

Negli anni ’50 la 500 Miglia di Indianapolis contava per i punti Formula 1. I primi GP degli Stati Uniti si sono svolti a Sebring e Riverside prima di stabilirsi a Watkins Glen per un paio di decenni. Dopo un breve ritorno della Formula 1 a Phoenix il Circuit of the Americas di Austin gli ha finalmente dato di nuovo un solido punto d’appoggio.

E mentre altri eventi si sono svolti a Long Beach, Detroit, Dallas, Las Vegas e Miami, portando a 75 il totale delle gare di F1 disputate in America, è stato l’arrivo del colosso dei mass media Liberty come suo proprietario nel 2017 il punto di svolta.

“Questa è la loro gara e abbiamo offerto fin dall’inizio che avremmo potuto fare qualsiasi cosa per aiutare, e ne saremo felici. Non ci hanno chiesto molto, sanno cosa stanno facendo, ma abbiamo cercato di aiutare dove possiamo e non vediamo l’ora di avere un altro grande evento negli Stati Uniti” ha affermato Garfinkel, direttore e proprietario del polo multisportivo di Las Vegas.

E con ciò, vede la F1 diventare radicata nella psiche degli appassionati di sport americani: “Cinque o 10 anni fa, non so se l’appassionato di sport medio in America avrebbe potuto nominare tre piloti di Formula 1. E ora probabilmente possono nomina cinque piloti e dirmi chi è il loro preferito. Quindi penso che sia molto diverso”.

Intrattenimento, prima dello sport

Garfinkel indica anche i suoi figli, che sono nella tarda adolescenza, come esempi di motivi per essere felici del fatto che la Formula 1 attiri un pubblico più giovane che mai.

“So che c’è un notevole interesse, soprattutto tra i giovani“, afferma. “Prima che la gara fosse qui, [i miei figli] guardavano Drive To Survive e tutti i loro amici dell’Università del Michigan guardavano la Formula 1 ogni fine settimana”.

“Penso che la cosa più entusiasmante per me sia che ci sono moltissimi giovani negli Stati Uniti che si innamorano di questo sport. E questo significa che è molto positivo per il futuro dello sport in America, quando i giovani sono davvero interessati. Quindi, mi aspetterei che ciò continuasse”.

Avendo ospitato con successo due Gran Premi nel suo impianto sportivo multiuso, Garfinkel conosce la sfida.

Anche se il debutto di Miami non è andato al 100% secondo i piani nel 2022 sente che tutti i problemi sono stati messi a letto quest’anno.

Più ampio, più in grande, ovunque

“Non è ancora definitivo”, dice. “Abbiamo iniziato a 85.000 e siamo arrivati ​​a 90… probabilmente arriveremo a 95. Abbiamo sempre avuto l’obiettivo di provare ad arrivare a 100.000. Quindi vorremmo arrivarci prima o poi. Non penso che ci arriveremo l’anno prossimo solo perché, ancora una volta, vogliamo farlo in modo incrementale, così sappiamo di poter gestire le persone senza sovraffollamento e creare problemi di esperienza dei fan”.

Las Vegas arriva con un sacco di trambusto, probabilmente anche più di Miami e delle sue fantasmagoriche aree. Garfinkel scherza: “Vegas è un assaggio di Miami – per molti versi è un festival enogastronomico con una gara in corso”.

“Accolgo con favore la crescita degli eventi negli Stati Uniti”, afferma. “Dalle conversazioni che ho avuto con i poteri forti, sarei sorpreso se organizzassero presto una quarta gara negli Stati Uniti. Ma non lo escluderei neanche io. Non si sa mai.”

“E penso che se la domanda c’è, se è il posto giusto al momento giusto, perché no? Sarei assolutamente d’accordo.”