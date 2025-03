UFFICIALE – Autostrade chiuse al traffico: dalle ore 22:00 non sarà possibile accedervi

Se avete intenzione di percorrere tratti autostradali nelle ore notturne farete bene a cambiare piani o itinerari: non si passa, provvedimento irrevocabile.

L’inizio del mese di marzo è coinciso con l’avvio della lunga “volata pre-pasquale”. Scollinato Carnevale il conto alla rovescia verso la Festività di primavera può partire.

Per gli italiani sarà la “solita” Quaresima da trascorrere al lavoro. Un mese e mezzo di fatiche, con il relax limitato ai weekend, con le classiche gite fuoriporta.

I prossimi cinque fine settimana non saranno di certo all’insegna del “bollino rosso” sulle strade, dal momento che a spostarsi saranno solo pochi fortunati. Chiamati, però, a fare particolare attenzione a improvvisi cambi di regolamentazione.

Dal punto di vista del traffico le settimane in arrivo saranno prive di criticità, eppure occorre sempre tenere d’occhio eventuali divieti di circolazione per categorie specifiche di automezzi e/o veicoli.

Di notte non si gira più: Autostrade off limits, la decisione è presa

Nella settimana pasquale, invece, i mezzi pesanti non potranno circolare sulle autostrade italiane, con fasce orarie variabili. Qualcosa di simile a ciò che accade durante i mesi estivi, tradizionalmente bollenti per chi deve sovrintendere alla sicurezza sulle strade.

Da luglio in avanti gli autoarticolati non potranno percorrere la rete autostradale ogni sabato mattina e ogni domenica. Eppure, non ovunque le regole saranno queste. Molto vicino a noi, infatti, la situazione cambia in maniera sostanziale. Non solo nei weekend e non solo durante i periodi festivi.

Svolta in Svizzera, il provvedimento per rendere le strade più sicure è realtà

In Svizzera, infatti, vige un divieto generale di circolazione dalle ore 22.00 alle 5.00 per i veicoli con un peso totale consentito superiore a 3,5 tonnellate, per gli autoarticolati con un peso totale consentito del convoglio superiore a 5 tonnellate e per i mezzi che trasportano un rimorchio con un peso totale consentito superiore a 3,5 tonnellate. Tale divieto viene applicato la domenica e di notte.

Si tratta di una misura volta a favorire lo smaltimento del traffico e a prevenire il rischio di incidenti in orari notturni, quando la velocità tende ad aumentare proprio in corrispondenza del minor numero di mezzi circolanti. In ogni caso, qualora il trasporto di domenica o durante la notte fosse inevitabile, è possibile richiedere un’autorizzazione speciale rivolgendosi al Cantone in cui il veicolo è immatricolato o in cui deve iniziare il trasporto soggetto ad autorizzazione.