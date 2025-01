UFFICIALE: Andy Cowell è il nuovo Team Principal di Aston Martin

L’attuale CEO di Aston Martin Andy Cowell intraprenderà il ruolo di Team Principal

Aston Martin ha annunciato che Andy Cowell assumerà il ruolo di Team Principal, insieme alla sua posizione di CEO, con effetto immediato. Mike Krack, predecessore del nuovo TP, avrà invece il ruolo di Chief Trackside Officer, e continuerà a guidare il team a bordo pista. Inoltre, si legge nel comunicato diffuso dalla scuderia inglese, “Per garantire le migliori prestazioni della vettura, i dipartimenti di aerodinamica, ingegneria e prestazioni si sono evoluti per diventare separati e dedicati in pista e al campus tecnologico AMR, entrambi alle dipendenze di Andy”.

Aston Martin aveva annunciato Andy Cowell come CEO del team lo scorso luglio. Questa mossa ufficializza un altro colpo pregiato degli inglesi, dopo l’ingaggio di Adrian Newey ed Enrico Cardile. “Ho passato gli ultimi tre mesi a valutare le nostre prestazioni e sono rimasto colpito dalla dedizione di questa squadra“, commenta Cowell. “Con il completamento del Campus tecnologico AMR e il passaggio nel 2026 a un team completo, insieme ai nostri partner, siamo in procinto di diventare una squadra vincente“.

Aston Martin: stravolgimento del team in vista del 2026

Nel corso della stagione 2024, abbiamo visto molte novità all’interno della squadra inglese. La notizia più sconvolgente, probabilmente, è stata l’arrivo di Adrian Newey nel team. L’inglese, proprio come aveva fatto in Red Bull, progetterà le monoposto, affiancato da Enrico Cardile. L’ingegnere italiano ricoprirà il ruolo di Chief Technical Officer, supervisionando l’architettura, la progettazione e la costruzione delle nuove vetture nel Campus a Silverstone.

Inoltre, a seguito della ristrutturazione manageriale, Tom McCollough, ex direttore delle prestazioni del team, continuerà a essere parte di Aston Martin, focalizzandosi però sull’espansione della squadra in una più ampia gamma di categorie di gara. Il team ingelse inizia la sua preparazione per la stagione 2025 e, soprattutto, 2026. Con il cambio di regolamento, Aston Martin potrebbe tornare ad essere protagonista di grandi successi e rientrare in lotta nel mondiale di Formula 1.

Di Lucrezia Marano