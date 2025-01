Hamilton e Cullen: insieme in Ferrari?

Hamilton e Cullen: un possibile ritorno della coppia in Ferrari?

Hamilton, che si prepara al suo debutto in Ferrari dopo aver lasciato la Mercedes, potrebbe ritrovare al suo fianco la storica fisioterapista, Angela Cullen. I rumors sono esplosi a seguito di alcuni post sui social media che hanno attirato l’attenzione dei fan. Per il suo quarantesimo compleanno, festeggiato lo scorso 7 gennaio, il britannico ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in cima a una montagna durante una vacanza sulla neve. Nello stesso giorno, anche Cullen ha condiviso una foto sulle piste da sci, con sullo sfondo una piccola bandiera rossa riportante il numero 44, quello di gara di Hamilton.

Coincidenza o messaggio cifrato? Difficile stabilirlo, ma è bastato questo dettaglio per scatenare le ipotesi di un loro riavvicinamento professionale. Cullen è stata infatti un elemento chiave del team di Hamilton durante i suoi anni di maggior successo in Mercedes, dal 2016 al 2023. In quel periodo, il pilota britannico ha conquistato ben quattro titoli mondiali consecutivi.

Un entourage di fiducia a Maranello

Si vocifera che Hamilton porterà con sé alla Ferrari un folto gruppo di collaboratori fidati, tra cui il suo manager e un team di fotografi, allenatori e addetti alla sicurezza. Tra le novità, ci sarebbe anche un responsabile della comunicazione dedicato esclusivamente alle attività extra-sportive del pilota. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, invece, al posto di Peter Bonnington, storico ingegnere di pista che è rimasto in Mercedes, dovrebbe esserci Riccardo Adami. Quest’ultimo ha già lavorato con i precedenti piloti Ferrari Carlos Sainz e Sebastian Vettel ed è probabile che Hamilton abbia già avuto modo di conoscerlo.

Nonostante il cambio di scuderia, Hamilton ritroverà a Maranello diversi volti noti. Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha infatti già lavorato con lui nel 2006, ai tempi della vittoria di Hamilton nel campionato GP2. C’è poi un rapporto di amicizia che lega il pilota a John Elkann, presidente della Ferrari, e una collaborazione in corso con l’ingegnere Loïc Serra, arrivato a Maranello lo scorso ottobre e impegnato nello sviluppo della nuova monoposto del Cavallino. Il futuro di Hamilton in Ferrari sembra essere ricco di novità e, chissà, magari anche di qualche gradito ritorno.

Articolo a cura di: Edoardo Ludovico Sirotti Gaudenzi.