UFFICIALE: Ryo Hirakawa diventa pilota di riserva e test di Alpine

Alpine sarà il nuovo capitolo per la carriera di Hirakawa

Il team Alpine di Formula 1 ha ufficialmente annunciato l’ingaggio di Ryo Hirakawa come pilota di riserva e per i test per la stagione 2025. Il pilota giapponese supporterà il team nello sviluppo della monoposto e sostituirà i piloti titolari, in caso di necessità. Questo ingaggio segna un’importante evoluzione nella carriera di Hirakawa che, dopo aver conquistato successi nel Campionato del Mondo Endurance (WEC), avrà la possibilità di fare il suo debutto nel Circus.

Ryo Hirakawa, classe 1994, ha costruito la sua carriera nelle competizioni di durata, dove ha dimostrato un notevole talento. La sua esperienza con Toyota, in particolare, lo ha aiutato a consolidare la sua reputazione come uno dei piloti più promettenti della disciplina. Il suo ingresso in Alpine rappresenta un’importante opportunità per il giapponese, che potrà usufruire del suo bagaglio tecnico e strategico nello sviluppo della vettura.

Le aspettative del team e il ruolo di Hirakawa

Alpine ha grandi aspettative per l’ingaggio del giapponese e nella sua esperienza. Il suono ruolo sarà cruciale nello sviluppo durante la stagione, grazie anche a test specifici per migliorare l’affidabilità e le prestazioni della vettura. Il team, infatti, sta cercando di potenziare la propria competitività, e Hirakawa rappresenta un’aggiunta significativa anche nella progettazione delle monoposto per le future stagioni, anche in vista del cambio di regolamento dal 2026.

Inoltre, la posizione di pilota di riserva apre a possibili opportunità di disputare gare ufficiali in caso di necessità. Il giapponese, quindi, avrà la possibilità di dimostrare il suo talento e conoscenza anche al di fuori dei test, se dovesse essere chiamato a sostituire uno dei piloti titolari. Seppur ancora all’inizio della sua carriera nella classe regina del Motorsport, Hirakawa ha tutte le carte in regola per lasciare il segno in questo nuovo capitolo della sua carriera automobilistica.

Di Lucrezia Marano