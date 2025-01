Novità sul futuro calendario del Circus: ma Monza e Imola?

Il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, svela nuovi dettagli sul futuro calendario: Monza e Imola saranno ancora presenti?

Aumentate in modo esponenziale le candidature delle città pronte ad ospitare un Gran Premio. Tra le tante possibili scelte, altrettanti sono i dubbi. Quale circuito mantenere? Quale rendere oggetto dell’,ormai nota, alternanza? Tutte domande a cui solo poche persone possono dare risposta e, tra queste, c’è sicuramente il CEO della Formula 1: Stefano Domenicali. Quest’ultimo ha analizzato con Autosprint il tema del futuro calendario, ponendo particolare attenzione alle location di Monza e Imola.

Il Circus si proietta già verso il futuro, soprattutto dopo la straordinaria stagione appena passata. Con il Patto della Concordia in scadenza e l’annunciato ingresso di General Motors nel 2026, il calendario dei Gran Premi si conferma uno dei temi centrali del dibattito. Come accennato, il numero di richieste da parte degli organizzatori interessati supera di gran lunga le date disponibili. Tema portato alla ribalta dopo il rinnovo del circuito di Spa-Francorchamps per altre quattro edizioni da disputarsi, però, nell’arco di sei anni. Con pause previste nel 2028 e nel 2030.

Via al piano di alternanza: il caso italiano

Che tutto questo sia un possibile via all’alternanza di alcune gare? Una soluzione che consentirebbe certo di ampliare il numero di circuiti inclusi nel calendario del Mondiale. L’Italia rappresenta qui un caso particolare nello sport, potendo attualmente contare su due GP: Monza e Imola. In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Autosprint, Stefano Domenicali ha fatto chiarezza sulla situazione: “il contratto con Monza è stato rinnovato con l’impegno di portare avanti importanti lavori di ammodernamento delle infrastrutture. Gli interventi realizzati lo scorso anno sono stati solo un primo passo essenziale. Il concetto che avere la fortuna di essere considerato un luogo storico non vuol dire che deve restare vecchio. Storico è un valore solo se proiettato al futuro“.

Domenicali sembra avere un’idea ben chiaro di quello che sarà il futuro del Circus. Riguardo a Imola, il presidente della Formula 1 ha aggiunto: “Imola ha la volontà di proseguire e portare avanti un progetto. L’Enzo e Dino Ferrari è un circuito importante che potrebbe rientrare nella logica delle rotazioni, ma non con Monza. Certamente, se in Brianza non rispettassero gli accordi presi, ci sarebbe già pronta una candidatura forte con Imola. Mai dire mai. Prima dell’inizio della prossima stagione avremo la definizione della posizione del futuro“.