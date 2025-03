UFFICIALE – Addio Mercedes, chiude la produzione nello sgomento di tutti: non ci sarà nessuna erede | Si chiude un’era

Adesso è ufficiale, addio alla Mercedes che nell’incredulità generale decide di chiudere definitivamente la produzione e non ci saranno eredi.

Una brutta notizia si è abbattuta sul mondo automobilistico, in un momento in cui tutto sta cambiando, di sicuro non ci si aspettava anche questa rivoluzione. Un marchio storico, che da sempre è sinonimo di innovazione e di affidabilità, ha deciso di interrompere la produzione.

Quindi nei prossimi mesi si dirà addio al noto marchio che al momento non farà spazio a nessun erede. Si è dunque destinati a trovare una valida alternativa, una casa automobilistica che forse riuscirà a ottenere i medesimi risultati.

Una scelta che fa discutere, ma che purtroppo, è figlia di un mercato in continua evoluzione e che sempre già, va contro a quelli che sono i veri colossi dell’automobilismo.

Un percorso lungo decenni è quello che verrà definitivamente interrotto, interessante comprendere quali sono le motivazioni dietro a questa scelta, le prospettive future e se c’è speranza che vi sia un dietrofront. Ecco allora cosa sta succedendo.

Un cambiamento radicale nella strategia aziendale

Anche Mercedes si è trovata ad affrontare un mercato in pieno cambiamento. Se si crede che la decisione di interrompere la produzione sia stata presa a cuor leggero, si sbaglia, perchè dietro a decisioni di questo genere ci sono sempre numerosi pensieri che si sono alternati nel corso dei mesi. Conti alla mano, però, tenere aperta una produzione sempre in perdita, è come avere una grossa palla al piede che ti spinge sempre più sul precipizio.

Le motivazioni sono semplici, le preferenze dei clienti stanno cambiando e sembra proprio che per i vecchi modelli non siano più adatti alle nuove esigenze degli automobilisti. Sappiamo bene come questo processo lo hanno dovuto affrontare tutte le case automobilistiche, con la necessità di una completa ristrutturazione della produzione automobilistica.

Mercedes il noto modello non verrà più prodotto: le motivazioni dietro la scelta

Ben 4 sono state le generazioni di Mercedes arrivate sul mercato, 25 gli anni di successi, ma adesso dovremmo dire addio al tanto amato modello (almeno in passato); la Classe A non verrà più prodotta, la compatta arrivata nel mercato nel 1997 non avrà più altre generazioni. Una decisione dolorosa, ma doverosa, per via del maggior gradimento dei crossover e dei SUV, consideranti molto più redditizi.

Quindi anche Mercedes decide di riorganizzare la produzione e puntare su modelli che possono avere un maggiore successo. A sostituire la compatta ci penserà Mercedes CLA, che arriverà sul mercato con una piattaforma innovativa, in grado di supportare motori elettrici e ibridi. Inoltre si punterà molto anche sui modelli come GLA e GLB, che rispondono meglio alle esigenze del pubblico attuale. Una scelta che probabilmente porterà ottimi risultati in casa Mercedes.