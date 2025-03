Euro 4, arriva lo STOP definitivo: da questa data non può più uscire dal box | Fai subito i documenti per la rottamazione

Più tempo per le case automobilistiche, sempre meno per i cittadini: la lotta all’inquinamento coinvolge solo noi, nuova svolta in arrivo.

Per politici e legislatori di tutto il mondo è sempre più difficile trovare il giusto equilibrio quando di mezzo ci sono tematiche di interesse collettivo.

Si pensi alla lotta all’inquinamento atmosferico, da anni una delle battaglie per le quali Unione Europea e governi nazionali si battono con maggior decisione.

Il rischio di prendere decisioni impopolari è dietro l’angolo, così come quello di incappare in contraddizioni che rischiano di creare pericolosi cortocircuiti e polemiche scivolose.

Un esempio arriva dalla dicotomia non solo apparente tra la lotta alle emissioni di CO2 e le recenti concessioni alle case automobilistiche, che si sono viste “regalare” due anni per conformarsi alla produzione di auto “pulite”.

La caccia alle CO2 va a doppia velocità: non c’è più scampo per le nostre ‘vecchie’ auto

Secondo diversi osservatori lo slittamento dal 2025 al 2027 concesso al mondo dell’automotive per la riduzione delle emissioni rischia di rallentare pericolosamente in Europa il passaggio all’elettrico, con tutte le conseguenze del caso nell’eterna rincorsa al colosso cinese.

Il tutto mentre noi poveri cittadini siamo costretti a sfogliare preoccupati ogni giorno le pagine dei giornali o dei siti web, rassegnati che prima o poi arrivi il giorno più temuto arriverà, quello in cui la nostra auto non potrà più uscire dal garage. Ebbene, le novità in proposito per milioni di italiani non sono confortanti.

Fine vita per gli Euro 4: rottamazione unica strada, ecco da quando saranno fuori legge

Più antica è la data d’immatricolazione delle nostre autovetture, minore è la speranza di poterle utilizzare in città nei prossimi mesi. Questa è ormai una certezza per chi non ha più cambiato auto da inizio millennio in poi, così i prossimi ad incappare nella scure delle istituzioni saranno i possessori degli Euro 4, ovvero le automobili immatricolate tra il 1° gennaio 2006 e il 31 agosto 2009.

Chiariamo subito che non esiste una data precisa in cui non sarà più possibile in assoluto guidare un auto con motore di classe Euro 4, non essendoci una normativa precisa a riguardo. La disciplina è affidata alle amministrazioni locali, ma la strada è tracciata, in nome della mobilità sostenibile, della svolta verso la decarbonizzazione e della transizione ecologica. Tutto questo a prescindere dallo stato di salute delle auto e dal numero di chilometri percorsi. Buona parte dei possessori di questi mezzi, che alla fine del 2023 ammontavano a 9 milioni, pari al 22% delle auto circolanti in Italia, hanno già attivato le procedure per la rottamazione, nella speranza che gli incentivi promessi dallo stato non facciano la fine del pugno di ferro non mantenuto dalla UE verso i colossi dell’automotive.