Tsunoda è sceso in pista ad Imola per un test di F1 con l’AlphaTauri

Il pilota di Formula 2 in ottica Red Bull, Yuki Tsunoda nella giornata di oggi è sceso in pista con l’AlphaTauri all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, per effettuare un test per la prima volta in carriera su una F1.

L’uscita in pista a Imola è avvenuta a bordo della STR13 monoposto del 2018, con Yuki Tsunoda che sembra essere in ottica AlphaTauri come compagno di Pierre Gasly per la stagione di F1 2021, con il test di oggi che sembrerebbe il primo passo per adattarsi nella massima serie automobilistica.

Quello di oggi però non è il primo contatto con il team di Faenza. Infatti, nel mese di ottobre, il giapponese ha visitato proprio lo stabilimento del team per prendere posto e imparare qualcosa in più su come funziona una monoposto di Formula 1, e nello specifico ha iniziato a studiare la complessità del volante.

L’ESPERIENZA

Turning the wheel in a Formula 1 car for the first time 👌 Enjoy it @yukitsunoda07! pic.twitter.com/bIvcQ850g6 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) November 4, 2020

Sui profili social del team il giovane pilota giapponese, ha detto: “È la prima volta che salgo su una monoposto di Formula 1, due anni fa non potevo immaginarlo. Abbiamo provato a regolare perfettamente il sedile e mi sono preparato per il circuito di Imola. La cosa più difficile è stata capire il volante”.

L’OPINIONE DEL TEAM

Il team principal Franz Tost, ha ammesso di avere un buon feeling con Yuki, dichiarando che: “Non vede l’ora di approdare in Formula 1 per la prima volta, perché è qualcosa di molto speciale per tutti i piloti e sono sicuro che farà un ottimo lavoro”.

Se verrà confermato il giapponese come compagno di squadra di Pierre Gasly, confermato proprio la scorsa settimana dallo stesso team di Faenza, la vittima sacrificale sarà Daniil Kvayt con il dubbio anche per Alexander Albon che potrebbe perdere il sedile per fare spazio ad uno tra Sergio Perez e Nico Hulkenberg, entrambi pronti per affiancare Max Verstappen in Red Bull. In questo modo Helmut Marko si ritroverebbe a bruciare ben due dei suoi giovani.