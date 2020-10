UFFICIALE: AlphaTauri annuncia il rinnovo di Gasly

AlphaTauri ha annunciato il rinnovo di Pierre Gasly per la stagione 2021. Il francese farà il suo quinto anno in Formula 1 con il team di Faenza

La squadra dovrebbe annunciare il compagno di squadra dopo il Gran Premio del Bahrain. Quelli di Faenza hanno deciso di porre fine a una delle incognite nel Mercato Piloti: il futuro di Pierre Gasly. L’anno brillante del francese lo ha reso degno di un ritorno in Red Bull. Alla fine Helmut Marko ha deciso di effettuare il rinnovo di Pierre Gasly per l’AlphaTauri per far sì che continui a guidare la squadra. Il francese era stato addirittura collegato a un possibile approdo in Renault in sostituzione del connazionale Esteban Ocon. Tuttavia, la Red Bull preferisce tenerlo nella squadra junior per il momento.

Per un pilota dell’universo Red Bull che ha già subito una retrocessione, mantenere il suo posto in Formula 1, anche se nella squadra junior, è un sollievo. “Guiderò per AlphaTauri nel 2021! Un podio e una vittoria mi hanno permesso di proseguire il cammino con il team di Faenza. Darò il meglio di me per riportarli alla vittoria. Il meglio deve ancora venire. Sono molto felice di continuare con AlphaTauri per un’altra stagione. Quest’anno sta andando molto bene e siamo sulla buona strada per avere la stagione di maggior successo nella storia del team. Abbiamo un rapporto solido e siamo riusciti a sfruttare ogni opportunità che ci è capitata” Gasly ha così commentato il suo rinnovo in AlphaTauri.

RACING FOR ALPHA TAURI IN 2021!

1 podium + 1 race win means we keep going with my boys at @AlphaTauriF1. I will give my very best to bring success to these guys. One more year in white! The best is yet to come. pic.twitter.com/Lu1XgWvm0L — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) October 28, 2020

“La migliore si è verificata al Gran Premio d’Italia. Vincere la mia prima gara di Formula 1 a Monza è stato un momento molto speciale per me. Ciò è stato ancora più emozionante, perché è stata la seconda vittoria nella storia della squadra. Farò del mio meglio per portare il team al successo che merita e mi assumerò la responsabilità di far ciò. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo anno. Sono certo che il team potrà avere maggiore successo in futuro”, ha proseguito il francese. Il rinnovo di Gasly in AlphaTuari è segno che la Red Bull ha già trovato un compagno di squadra per Max Verstappen tra Perez o Hulkenberg per il 2021. La conferma è prevista tra pochi giorni.

TOST SOTTOLINEA I PROGRESSI FATTI DAL FRANCESE

Il team principal dell’AlphaTauri Franz Tost è felice del rinnovo di Gasly con la squadra e sottolinea che i suoi progressi da quando è stato retrocesso dalla Red Bull sono stati innumerevoli. Perciò ha dichiarato: “Sono lieto che Pierre rimanga con noi per la stagione 2021. Fa parte della squadra junior Red Bull da molti anni e spero che continuerà nella famiglia Red Bull per molte altre stagioni. Da quando è tornato nel team lo scorso anno, ha costantemente mostrato ottime prestazioni tra cui due podi, un secondo posto in Brasile nel 2019 e una vittoria nella nostra gara di casa”.

“Pierre ha dimostrato di essere molto competitivo e di saper spremere il potenziale della vettura in ogni gara. Inoltre, fornisce informazioni preziose ai suoi ingegneri. Mentalmente è molto forte, sempre motivato e quando si pone un obiettivo dà tutto per raggiungerlo. Non vedo l’ora di avere un 2021 di successo insieme”, ha così concluso Tost. Si vocifera che il compagno di squadra di Gasly sia il giapponese Yuki Tsunoda, uno dei principali protagonisti della Formula 2. Helmut Marko ha annunciato questa settimana che confermerà la line-up dell’AlphaTauri dopo il Gran Premio del Bahrain.