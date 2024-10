Trucco per pagare il premio Rc annuale 280€ anche in 14esima | Vai al Comune e richiedi questo foglio

Veramente è possibile risparmiare sull’RC Auto pagando 300€ all’anno? Se andate al Comune e chiedete questo foglio potrete farlo, sveliamo di preciso di cosa si tratta.

L’RC Auto è una di quelle spese che sappiamo tutti quanto faccia male alle tasche degli italiani, però ovviamente è da pagare se decidete di acquistare un’automobile. In primis, è illegale circolare senza e secondo, è l’unico modo per essere tutelati in caso di sinistro.

Oggi giorno di polizze ne esistono molteplici, online o negli uffici fisici, per non parlare delle compagnie, in quanto ci sono quelle conosciute da anni e quelle nuove, che per tutta una serie di clausole, riescono a far pagare meno al cittadino.

Se cercate un metodo per risparmiare sull’assicurazione, sappiate che esiste un foglio da richiedere al Comune, che vi farà pagare il premio circa 300€ anche utilizzando i soldi della 14esima. Ma cosa vorrà dire?

Le varie compagnie assicurative

Come dicevamo in apertura, esistono diverse compagnie assicurative a cui affidarsi, per aprire la propria RC Auto. Tralasciando il discorso per le agenzie famose che si conoscono da decenni, volevamo concentrarci sulle nuove emergenti. Generalmente sono online e molte di queste sono validi e affidabili, tant’è che sono molti coloro che decidono di affidare la loro auto a queste compagnie.

Purtroppo però ci sono anche quelle fasulle, compagnie fantasma che in caso di bisogno improvvisamente spariscono o comunque non garantiscono la tutela dell’assicurato, il quale si troverà alla fine con un pugno di mosche. Per questo motivo, diffidate da quelle offerte che sembrano troppo belle per essere vere o per lo meno verificate sempre che in primis la compagnia sia regolarmente registrata e secondo che la tutela sia estesa. Per pagare poco e poi non avere nessuna protezione, capirete bene anche voi, quanto sia una cattiva scelta.

Vai al Comune per risparmiare

Dopo aver letto l’articolo pubblicato dalla Gazzetta con le stime rilasciate dall’Ivass, sono molti i cittadini che hanno capito come fare per poter risparmiare l’RC Auto. La soluzione è andare al Comune di Enna e chiedere un cambio di residenza, visto che secondo le stime, in questa città la polizza da pagare all’anno è di 287 euro. Una tra le città più convenienti, se paragoniamo le cifre di Napoli per esempio, dove pagano 560 euro all’anno e Prato con 553 euro all’anno.

Ovviamente non tutti potranno trasferirsi nella città siciliana ma è per farvi capire che nel momento in cui vi trasferite per esempio per lavoro o semplicemente pensate di cambiare città, uno tra i primi parametri da tenere in considerazione è anche il costo della polizza assicurativa, in quanto varia da città a città.