UE passa la nuova normativa: da ora in poi faranno corsie tricolore | Se ti ritrovi su quella sbagliata scatta la multa con sistema di automazione

Attenzione alle strade con le corsie colorate, in quanto se ti trovi in quella sbagliata ti multano senza se e senza ma. Ecco cosa rivela la nuova normativa dell’Unione Europea.

La sicurezza stradale è uno dei temi fondamentali che cruccia la mente dei politici di ogni Stato, in quanto bisogna cercare di escogitare sempre più normative per tenere i cittadini al sicuro. Visti i numeri degli incidenti e soprattutto delle morti in continuo aumento c’è bisogno di inasprire ancora di più le sanzioni per chi commette infrazioni.

Un classico esempio è dato dal nuovo Codice della Strada che dovrebbe approdare entro fine anno anche se ancora certezze non ce ne sono. Qui è possibile notare come le punizioni verso chi non rispetta il limite di velocità, o utilizza lo smartphone alla guida e ancora si mette al volante in stato di ebrezza, sono diventate più pesanti.

Ogni Stato, chi più chi meno, sta cercando di rendere più responsabili i guidatori di moto e auto. A tal proposito, dall’Unione Europea, arriva la nuova normativa che prevede la colorazione delle strade, sveliamo il motivo per cui vi multano se sbagliate corsia.

Colorare le corsia: un’idea che piace

Per quanto si possa essere un guidatore sempre responsabile, l’errore può sempre capitare e anche l’invasione involontaria della corsia opposta è purtroppo un caso frequente. Per questo motivo sono molti gli Stati che hanno iniziato a dipingere le corsie stradali per aiutare il cittadino a capire immediatamente cosa fare.

Per esempio in alcuni Paesi, curve particolarmente pericolose, verso le quali bisognerebbe sempre mantenere una velocità moderata per evitare incidenti, vengono colorate di rosso. In questo modo il guidatore la vedrà a colpo d’occhio con parecchio anticipo in modo da poter iniziare a decelerare. Stessa cosa verso le piste ciclabili, vedere immediatamente la corsia destinata alle bici, eviterà che il conducente di auto, possa sbagliarsi accidentalmente e occupare per sbaglio la corsia privilegiata.

Le strade tricolore

Tra le varie innovazioni, alcuni Paesi dell’Unione Europea hanno iniziato ad adottare una strategia per limitare gli incidenti in strada che sembra proprio funzionare, vista la riduzione delle percentuali di incidenti su strada. In pratica, è uso colorare la corsia di destra di colore verde e la corsia di sinistra di colore rosso. Le due corsie saranno separate da una zona arancione che servirà da segnale ai motociclisti.

In pratica, così facendo le moto sapranno benissimo di non dover mai toccare con le ruote la porzione arancione, evitando così l’invasione di corsia e il rischio di urtarsi con l’automobile che sta arrivando. Questa soluzione sta via via interessando molti Stati e probabilmente anche l’Italia potrebbe decidere di adottarla a breve, chi lo sa?