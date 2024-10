Trucco del manichino, ovvero come occupare la corsia preferenziale senza prendere mai uno straccio di multa

Un manichino per evitare la multa quando si passa sulla corsia preferenziale. Il trucco piuttosto pittoresco degli automobilisti furbetti.

Dobbiamo ammettere che spesso gli automobilisti adottano dei trucchi veramente ingegnosi per riuscire ad ovviare ad alcune regole del Codice della Strada, soluzioni a cui non si penserebbe mai, ma che invece fanno anche sorridere.

Sembra che negli ultimi mesi siano aumentati i casi in cui gli automobilisti sono stati trovati con un manichino in automobile. Se credi che sia assurdo, allora, forse, non ne conosci il motivo.

Un fenomeno che possiamo definire in espansione, anche se piuttosto strano. Se le strade diventano sempre più difficili da affrontare, gli automobilisti decidono di mettere in pratica un trucchetto niente male.

Ecco allora come un manichino ti salva dalla multa. Forse da oggi anche tu lo utilizzerai.

Regole dalla strada sempre più stringenti e automobilisti alla ricerca di soluzioni

La realtà è che negli ultimi anni le regole vigenti sulla strada sono diventate sempre più stringenti. Ovviamente si tratta di una scelta indispensabile per coloro che gestiscono le regole stradali, per riuscire ad abbattere il numero di incidenti e quindi rendere le strade molto più sicure. Questo è stato lo spirito che ha portato anche all’ultima delle modifiche che il Codice della Strada ha avuto, proprio di recente.

Ma sembra che, a regole stringenti, gli automobilisti rispondono con dei trucchetti che finiscono per essere anche piuttosto ingegnosi. In fondo, lo dobbiamo ammettere, ci avresti mai pensato a portare con te un manichino? Un’ottimo compagno di viaggio, anche se fin troppo silenzioso.

Un manichino per evitare la multa

In realtà si tratta di un fenomeno che è stato registrato soprattutto in Spagna. Alcuni automobilisti sono stati trovati con un manichino in macchina, mentre percorrevano l’autostrada. Il motivo sembra essere semplice, avere un manichino nella propria vettura permette di evitare multe nel caso in cui si decida di percorrere la corsia preferenziale. Qualcosa che ha alla base una regola specifica del Codice della Strada, infatti la presenza di 2 o più persone in auto permette di spostarsi su questa corsia e mi motivo è semplice.

La regolamentazione della strada, che punta sempre alla sicurezza, permette di viaggiare sulla corsia preferenziale per via di un’auto sovraffollata, che potrebbe essere motivo di pericolo. Il manichino ovvierebbe all’assenza di passeggeri.