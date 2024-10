La nuova normativa è già entrata in vigore a settembre: perdi 320€ e patente in un colpo solo

Per chi se lo fosse perso, da settembre è entrata in vigore una nuova normativa che modifica quella passata. Se non vi aggiornate, rischiate una multa di 320€.

Quando vi diciamo che dovete sempre tenervi in aggiornamento con le questioni del Codice della Strada, non lo facciamo per stressare nessuno, quanto piuttosto per mettervi in guardia, in quanto come la moda, anche la normativa cambia dall’oggi al domani in un batter d’occhio.

Se per la moda però potrete decidere in autonomia se aggiornarvi o meno, in quanto non siete obbligati a vestirvi con gli ultimi capi del momento, con il regolamento stradale lo siete invece, se non volete dover dire addio alla patente e ai risparmi di una vita.

Per questo motivo oggi vogliamo parlarvi di quella nuova normativa entrata in vigore da settembre, per “colpa” della quale potreste dover dire addio alla patente e a 320 € in un colpo solo.

Nuove normative del 2024

Il 2024 è l’anno del cambiamento e delle nuove normative, in quanto tra nuova Legge di Bilancio, Codice della Strada e così via, gli italiani dovranno prestare molta attenzione alle nuove direttive. Oltre alla nuova disposizione di cui vi parleremo a breve che è molto importante, ci sono anche altre in attesa di convalida che potrebbero realmente cambiare il modo di guidare su strada di tutti.

In merito al nuovo CdS, si vocifera che potrebbe essere ufficiale entro la fine dell’anno, così facendo sappiate che ci saranno diversi punti che dovrete studiarvi nel dettaglio. In primis tutta la questione dell’ergastolo e della sospensione della patente va sicuramente affrontato, se non volete dire addio alla vostra auto. Inoltre cambieranno le sanzioni qualora foste pizzicati in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, così come la guida con lo smartphone e la trasgressione verso il limite di velocità. Ne abbiamo già parlato diverse volte, ma non lo faremo mai abbastanza in quanto dovreste cogliere l’occasione per iniziare ad adattare la vostra guida alle nuove disposizioni, in modo da essere pronti per quando il Codice della Strada sarà ufficiale al 100%.

Cosa cambia per i cittadini

Oltre a tutte le novità trattate nel paragrafo precedente, tutti i genitori o comunque chi trasporta bambini in auto, deve necessariamente leggere con attenzione questo paragrafo. Dal 1° settembre è entrata in vigore la nuova normativa in merito ai seggiolini, la quale si articola in punti ben precisi che modificano le direttive passate.

I nuovi dispositivi di sicurezza dovranno seguire la nuova normativa UNECE R129, la quale andrà a sostituire la R44/04, per la quale i seggiolini andranno acquistati in base all’altezza del bambino e non più al peso. Inoltre, per i bimbi fino ai 15 mesi o alti 76 centimetri, i seggiolini dovranno essere contro il senso di marcia per una maggiore sicurezza. Per chi dispone ancora dei seggiolini “vecchi”, potrà ancora tenerli in questa fase di transizione, ma badate bene che arriverà il giorno per il quale l’obbligo sarà esclusivo su quelli nuovi. Per chi venisse pizzicato con seggiolini non omologati o peggio ancora senza del tutto, oltre a vedersi decurtare 5 punti della patente dovrà pagare una multa che andrà dagli 80 ai 323 €. In caso di recidività, si rischia la sospensione della patente per un periodo compreso tra i 15 giorni e i 2 mesi.