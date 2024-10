Pneumatici invernali, questi sono i peggiori che puoi montare | Come andare con le slick

Se stai per scegliere i pneumatici invernali, questi lasciali stare, sono i peggiori in maniera assoluta. Lo dicono le statistiche.

Questo è il momento dell’anno in cui occorre scegliere i pneumatici invernali. Quindi è ovvio che molti automobilisti che non rinunciano alla qualità dei pneumatici che montano sulla loro automobile si trovano nel vero imbarazzo della scelta.

Montare un pneumatico di qualità, soprattutto nel periodo invernale si rivela di grande importanza se non si vogliono correre dei rischi. Proprio per questo motivo, questo è il momento di comprendere se ce ne sono alcuni da evitare come la peste.

Gli studi a riguardo parlano chiaro e ci raccontano di pneumatici di qualità meno elevata rispetto ad altri, ma in fondo questa è una caratteristiche di qualsiasi elemento che possiamo scegliere per la nostra vettura.

Ecco allora cosa ci dicono le statistiche in merito ai pneumatici invernali e la loro qualità.

Pneumatici invernali: è arrivato il momento di procedere con il cambio

Ebbene sì, anche per quest’anno è arrivato il momento di procedere con il cambio dei pneumatici. I gommisti sono presi d’assalto da flotte di automobilisti che scelgono di cambiare i pneumatici ad ogni cambio di stagione. Dal 15 ottobre fino al 15 maggio sulle strade italiane vige l’obbligo di pneumatici invernali, ovvero di catene per la neve a bordo, questo per garantire strade sempre sicure agli automobilisti. Per coloro che non rispettano queste date, sono previste sanzioni anche piuttosto salate.

Non devono procedere con il cambio dei pneumatici coloro che decidono di montare pneumatici 4 stagioni, grazie alle quali è possibile muoversi sulle strade italiane per tutto l’anno. Occorre però sottolineare come, esse siano sconsigliate nel caso in cui si viva in regioni in cui la neve scende copiosa. Quindi, considerando l’importanza dei pneumatici invernali, sapere quali hanno una qualità non elevata è indispensabile.

Una classifica ti chiarisce le idee

A pubblicare i risultati dei test sui pneumatici invernali, indicando quelli che sono i peggiori è Autobild. 2 le prove a cui i pneumatici vengono sottoposti, quello di frenata e quello sul bagnato. 53 sono i pneumatici che sono stati presi in considerazione, con 20 di loro che non hanno superato nemmeno la prima prova. Secondo le indicazioni che se ne ricava, i peggiori sono stati Matrex, Roadmarch e Powertrack, con spazi di frenata veramente molto ampi.

Ancora una volta i primi della classe sono stati i Bridgestone Blizzak 6 Enliten.