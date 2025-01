Triangolo di emergenza addio: con questo nuovo dispositivo non scendi nemmeno dall’auto | Sarà obbligatorio dall’anno prossimo

La tecnologia manda in pensione il triangolo di emergenza. Ora non c’è più bisogna nemmeno di scendere dall’auto.

Ormai quasi non ci si fa più caso è una consuetudine. Basta ricordarsi quante volte diciamo la parola dispositivo, perfino il device è entrato come vocabolo nella nostra lingua italiana. Ce ne sono di tutti i gusti, per tutte le necessità, in ogni segmento di mercato. Ora anche in quello automobilistico.

Il vecchio triangolo di emergenza sta per andare in pensione, soppiantato non solo dall’invasione della tecnologia e dei dispositivi per la qualsiasi, ma per un mero discorso di sicurezza, basta pensare al semplice atto di abbandonare il veicolo su un’autostrada o su un’autostrada per posizionare il tradizionale triangolo di emergenza in mezzo alla strada.

Un segnale che moltiplica il rischio di subire investimenti o incidenti gravi. Queste situazioni, in molte occasioni, sono più letali dell’incidente iniziale. Da qui l’idea di sostituirlo con un device più comodo, che addirittura ci permette di non scendere nemmeno dalla macchina per avvisare gli altri automobilisti che s’imbatteranno in un veicolo fermo.

L’aria del cambiamento, in Spagna è già arrivato. A partire da quest’anno, il segnale del triangolo di emergenza non è più obbligatorio sulle superstrade. Non solo, da gennaio 2026 il suo erede non sarà più un dispositivo facoltativo, ma necessario se non altro per evitare sanzioni amministrative.

Un dispositivo salvavita

L’esempio spagnolo potrebbe ben presto arrivare in Italia. Il dispositivo in questione, infatti, ha superato tutti i test di sicurezza e adesso si pone all’attenzione come un qualcosa di innovativo, fondamentale in caso di guasto alla macchina, un elemento chiave per proteggerci in caso di incidenti. Di che si tratta?

In pratica delle luci di emergenze V-16. Sono dei dispositivi che emettono un lampo visibile da qualsiasi angolazione e a diversi chilometri di distanza, attivabili addirittura dall’interno del veicolo, senza nessun rischio di doversi esporre ai pericoli su strada.

L’industria pronta al cambiamento

Le luci V-16 sono una misura perfetta per continuare ad aumentare la sicurezza stradale. Aziende come Northgate Renting Flex, leader nelle soluzioni di mobilità, hanno iniziato a produrre in maniera massiccia questi dispositivi.

Nel corso del nuovo anno entrante, i suoi veicoli saranno dotati di luci V-16. “Gli automoblisti affrontano rischi aggiuntivi a causa della maggiore attività sulle strade – assicura Northgate – la luce V-16 non è solo una misura tecnologica, ma anche uno strumento che può fare la differenza tra la vita e la morte.