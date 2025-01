Non ho fatto il cambio olio motore per 80.000 km | Ecco cosa mi ha detto il meccanico, sono rimasto di sasso

Se per ben 80 mila km non hai cambiato l’olio al tuo motore, allora ecco cosa potrebbe essere successo, a dirlo sono i tuoi stessi meccanici.

Prendersi cura del motore della propria automobile è veramente indispensabile se non si vuole incorrere in rotture e problematiche di genere molto differente tra loro. Per ogni azione di manutenzione che non si compie, si rischia che la propria automobile si debba fermare dal meccanico più vicino.

Considerando l’elevato costo dell’intervento di un meccanico specialista, meglio riuscire a mantenere la vettura in buona salute il più a lungo possibile. Questo è il motivo per cui si raccomanda sempre la migliore manutenzione possibile.

Tra gli elementi su cui porre attenzione vi è sicuramente l’olio motore. Tale elemento è indispensabile per la vettura, perchè in grado di lubrificare le parti meccaniche e quindi di evitare sfregamenti e rotture.

Quello che in pochi conoscono, sono gli effetti che una sua cattiva gestione può avere sulla salute del motore stesso.

Controllo dell’olio motore e tagliando

In genere il controllo dell’olio motore presente all’interno della vettura avviene nel momento in cui la si sottopone a regolare tagliando. In questa fase di manutenzione ordinaria che, non è obbligatoria, ma comunque consigliata dalle case automobilistiche, lo specialista procede controllando i filtri della vettura e quindi cambiando anche l’olio presente all’interno del motore. Il cambio dell’olio si rivela essenziale, considerando i depositi che si possono formare al suo interno. Allo stesso modo è indispensabile il rabbocco nel caso in cui ve ne sia una quantità non sufficiente, perchè si potrebbero creare delle problematiche importanti al motore.

Occorre ricordare che la maggior parte degli elementi della propria vettura sono pensati per durare per tutta la vita dell’automobile stessa, mentre altri devono essere sostituiti. Ma per poter ottenere il meglio dalla vettura, occorre comunque provvedere a una regolare manutenzione.

Cosa ha scoperto il meccanico

Dopo che un automobilista aveva portato l’auto presso il proprio meccanico per la manutenzione, controllando il tagliando, è stato scoperto che per 80 mila chilometri non si era mai provveduto alla sostituzione dell’olio motore. L’auto sembrava comunque funzionare in maniera perfetta, peccato che solo in un secondo momento, controllando il motore è stato possibile scoprire che vi erano residui e detriti, dovuti proprio alla mancata sostituzione dell’olio.

Quindi anche se l’auto non mostra alcun malfunzionamento, il motore comunque mostrerà l’assenza di cura avuta nei confronti delle sue componenti. Quindi si raccomanda di prestare attenzione e provvedere sempre alla corretta manutenzione.