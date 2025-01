L’ultimo viaggio della tua vita sarà a emissioni zero | Arriva il carro funebre Tesla, anche la morte diventa sostenibile

Anche il tuo ultimo viaggio diventa finalmente sostenibile. Tesla manda in strada il primo carro funebre elettrico.

Tesla nel mondo delle auto elettriche è la casa automobilistica che ha letteralmente ribaltato le regole e reso possibile, quello che prima non lo sembra affatto. Mentre la maggior parte degli automobilisti si chiede se le auto elettriche siano effettivamente convenienti, Tesla continua a macinare risultati veramente ottimi.

Sua la ferra dimezzato più grande, a dispetto delle numerose case automobilistiche che cercano di trovare il loro equilibrio in un mercato che non sembra dare loro le possibilità che stanno cercando.

Quindi se da una parte aziende come la Toyota e la Volkswagen hanno dovuto ridurre le aspettative per quello che riguarda i futuri risultati in termini di vendite, Tesla, non solo riesce a raggiungere i suoi obiettivi, ma mette in campo nuovi modelli.

L’ultimo dei suoi modelli è alquanto singolare.

L’impegno per essere i primi in assoluto

Tesla con a capo Elon Musk lavora affinchè possa essere la migliore casa automobilistica in maniera assoluta, per quello che riguarda i motori elettrici. Nonostante le numerose perplessità a riguardo, Tesla ha continuato a lanciare i suoi modelli, sinonimi, non solo di efficienza ma anche si eleganza e lusso. Probabilmente è proprio questo quello che piace di questa casa automobilistica che nonostante le numerose critiche, è stata in grado di immettere sul mercato quelli che sono gli oggetti del desiderio di un gran numero di automobilisti che continuano a sceglierla.

Poco più di un anno fa ha presentato la Model 3, che dovrebbe essere in grado di dare del filo da torcere a molte altre case automobilistiche. Numerosi i cambiamenti che si sono ottenuti, con un netto miglioramento delle componenti. Ma un carro funebre Tesla, sicuramente non se lo aspettava proprio nessuno.

Una filosofia completamente differente

Si parla di filosofia sostenibile e viene adottata da tutte quelle persone che anche nel loro ultimo viaggio decidono di ridurre il loro impatto sull’ambiente che li circonda. La prima volta che un’auto Tesla è stata trasformata in un’auto funebre è avvenuto nel 2016. Azione avvenuta ad opera di una pompa funebre olandese che voleva offrire la possibilità, ai suoi assistiti, di poter avere un ultimo viaggio sostenibile.

Negli anni successivi le auto funebri a marchio Tesla sono divenute molto più conosciute. Il costo di questa vettura è pari a 120 mila euro, molto utilizzato in Spagna, se ne attende la sua maggiore diffusione.