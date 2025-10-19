GP Stati Uniti, Verstappen: “Mondiale? Ci proveremo fino alla fine”

GP Stati Uniti, Verstappen trionfa ad Austin davanti a Norris e Leclerc e riapre la lotta per il mondiale

Max Verstappen ha conquistato la vittoria nel GP degli Stati Uniti, precedendo Lando Norris e Charles Leclerc al traguardo. Con questo successo, l’olandese riduce ulteriormente il distacco in classifica: adesso si trova a soli 40 punti dal leader Oscar Piastri. A cinque gare dalla fine, con due Sprint ancora da disputare, Max può tornare a sognare in grande.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oracle Red Bull Racing (@redbullracing)

Verstappen: “Weekend incredibile, se continuiamo così possiamo giocarci il titolo”

Non avrebbe potuto concludersi meglio il weekend per Max Verstappen. Dopo il trionfo nella Sprint Race, il pilota della Red Bull ha saputo ripetersi anche nella gara della domenica, firmando una splendida doppietta. Scattato dalla pole position, SuperMax ha gestito con autorità il proprio ritmo, mentre alle sue spalle Leclerc e Norris si sono contesi a lungo la seconda posizione, permettendo così all’olandese di prendere il largo.

“È stato un weekend incredibile per noi!” – ha dichiarato il vincitore del GP di Austin, al termine della corsa – “Sapevamo che non sarebbe stata una gara semplice. Se guardiamo all’intero Gran Premio, il passo tra me e Lando è stato molto simile. Ma credo che nel primo stint siamo riusciti a fare la differenza. Lando ha preso un certo distacco e siamo riusciti a mantenerlo fino alla fine. Non è stato facile gestire le gomme in entrambi gli stint, ma abbiamo mantenuto la testa della corsa e sono incredibilmente fiero di tutti“.

A questo punto, il discorso mondiale si riduce a una lotta a tre: su un circuito caratterizzato da alte temperature, dove la McLaren sembrava la favorita per la vittoria, Max Verstappen ha ricordato a tutti perché è il Campione in carica. Quando gli viene chiesto se crede di avere ancora possibilità di vincere il titolo piloti, un sorriso beffardo si stampa sul suo volto: “Abbiamo la possibilità di farcela, ma dobbiamo continuare a fare weekend di questo livello da qui fino alla fine. Le proveremo tutte e sono davvero entusiasta di potermela giocare fino in fondo“.