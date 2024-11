F1, la black list dei piloti più temuti: i team fanno a scaricabarile | Ecco come li portano in bancarotta

Stilata la black list dei piloti di F1 più temuti in assoluto. Questo è il modo in cui i team fanno scaricabarile per evitare la bancarotta.

Il mondo della Formula 1 ci ha regalato moltissimi talenti, che proprio al volante della loro monoposto sono stati grandi far vedere la bravura che mettono in pista. Ovviamente però le gare automobilistiche non sono solo il gesto atletico dei piloti che si mettono una volante della propria monoposto, sono molti gli interessi economici e si nascondono dietro ad ogni singola gara.

Sono miliardi gli euro che vengono investiti dalle squadre automobilistiche, che proprio grazie alle spese sostenute, cercano di offrire la migliore monoposto in assoluto, nella speranza di riuscirsi a piazzare alti in classifica.

Gli incidenti, le rotture e i possibili errori, influiscono notevolmente sul budget di ogni singolo team. Per questo motivo conoscere quelli che sono gli automobilisti più spregiudicati diventa indispensabile.

Dicono di gare noiose, in cui gli automobilisti non rischiano nulla, ma in pochi sanno che un singolo rischio può costare veramente caro e non ci riferiamo solo all’incolumità di chi si mette alla guida.

Il campionato ormai è finito, ma le discussioni no

Il campionato mondiale è ormai finito e i piloti si godono il meritato riposo. Ancora una volta il campione del mondo è stato Max Verstappen, il pilota fin dalle sue prime apparizioni in pista aveva fatto notare la sua bravura, la sua capacità di mettersi al comando e non perdere nemmeno un secondo dagli avversari. Ha trionfato sul circuito di Abu Dhabi imponendosi su tutti gli avversari. Il suo è stato un dominio veramente incontrastato che nelle gare dell’ottico campionato, lo ha visto trionfare quasi in tutte le gare, ad eccezione di 3 soli circuiti in cui è successo è andato a Sergio Perez e Carlo Sainz.

Ma anche quest’anno a far discutere sono stati gli incidenti, alcuni piloti sembrano essere molto più costosi di altri, sotto il profilo delle auto rotte.

Caro pilota, ma quanto mi costi?

A conti fatti è possibile stilare una lista di quelli che sono i piloti più costosi per le case automobilistiche. In tutto il campionato, la squadra del team Principal Christian Horner, dovuto fare i conti con i due redditi di Sergio Perez, in Giappone e i Messico. Si tratta dell’unica squadra che ha mostrato la sua inaffidabilità, a dispetto di una Red Bull sempre efficiente.

Ma stilando la classifica di coloro che in quest’anno hanno rotto il maggior numero di auto al primo posto troviamo Logan Sargeant, pilota statunitense della Williams, costato alla scuderia più di 4 milioni e mezzo di danni. Al secondo costo di questa inusuale classifica, troviamo Carlos Sainz. Il campione Max Verstappen è costato alla sua Red Bull sono 345.000 €.