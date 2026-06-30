Tra simulatori, nuovi progetti e categorie: Doriane Pin si racconta a F1World

A Monaco, Doriane Pin, durante l’E-Prix di Formula E, ci ha concesso alcuni minuti per porle delle domande: in preparazione all’ELMS, vi proponiamo una chiacchierata con una delle sue stelle più brillanti

In occasione della settimana antecedente il weekend della 4 ore di Imola dell’ELMS, F1World vi propone una chiacchierata avuta tra i media e Doriane Pin a Monaco, in occasione dell’E-Prix di Formula E. La giovane pilota del programma Academy Mercedes è tra gli sviluppatori della Gen 4, al debutto nella stagione 2026-27, per Citroen. Finito un programma di simulazione, è stato gentilmente concesso ad alcuni giornalisti, tra cui quelli della nostra testata, di porre alcune domande a Doriane. Eccole a voi.

P3 today!!!!!! And we are leading the championship pic.twitter.com/vr9qoq2QXh — PIN DORIANE (@DorianePin) May 3, 2026

Hai partecipato a diversi programmi e in questo momento sei coinvolta in quello di questa settimana, il che è fantastico. C’è qualcosa per cui ti stai preparando, dal punto di vista ingegneristico o della guida? Cosa ti entusiasma di più scoprire?

“Penso che la parte più entusiasmante sia quella dello sviluppo. È il mio obiettivo principale quest’anno con Citroën, quindi è molto interessante quando sta per arrivare una nuova monoposto e ci sono molte cose da sviluppare. Dal punto di vista tecnico, la nuova auto è una parte davvero interessante. Per me poter far parte dello sviluppo e di questa grande squadra, ed essere stata scelta perché posso apportare valore al team, è fantastico”.

“Penso che, grazie alla mia esperienza alla guida di molte auto diverse, la mia tecnica sia piuttosto buona. È un nuovo progetto. Ovviamente, la Formula E si sta evolvendo tantissimo negli ultimi anni, quindi è davvero super interessante farne parte e sviluppare la nuova auto, che rappresenta un enorme passo avanti verso il futuro“.

Cosa ne pensi del circuito di Monaco?

“Non ho mai corso qui. Ho fatto alcuni Hot Lap l’anno scorso, ma Monaco è davvero unica. Tutti i piloti vogliono correre a Monaco. È molto stretta, con curve in sequenza e nessun margine di errore, quindi penso che fare un giro qui sia piuttosto impegnativo, specialmente in qualifica, ma anche in gara. Penso che in Formula E si possa sorpassare un po’ di più che in Formula 1, ma qui succede sempre qualcosa. Monaco è una tappa che voglio assolutamente affrontare nella mia carriera”.

[Domanda di F1World]: Hai appena iniziato con il simulatore. Hai già notato differenze tra la Formula E e le altre categorie?

“Sì. La monoposto completamente elettrica è molto diversa, davvero unica, perché con il nuovo motore è a trazione integrale, quindi cambia molto in termini di guida ma anche di bilanciamento della vettura. Il cambiamento principale è proprio il fatto che sia completamente elettrica. La potenza arriva immediatamente appena acceleri, quindi è qualcosa di molto diverso rispetto ad altre vetture”.

“La Formula E è anche una macchina che si muove molto. Possiamo giocare tanto con la vettura, quindi è molto piacevole da guidare. Come dicevo, lo sviluppo è molto interessante perché rappresenta un passo importante rispetto alla vettura precedente. Penso che questo cambierà in positivo il campionato e le prestazioni della monoposto”.

Cambia qualcosa nella preparazione fisica passando tra categorie diverse?

“Penso che, dato che cambio spesso vettura, mi prepari fisicamente come faccio di solito. Ogni atleta ha punti deboli e punti di forza, e dobbiamo lavorare sui punti deboli per diventare atleti competitivi, capaci di guidare qualsiasi auto. La F4 e la FRECA non hanno servosterzo e sono auto piuttosto pesanti, un po’ come la Formula E. Passare a categorie superiori è sempre molto impegnativo dal punto di vista fisico“.

“Ogni vettura richiede tanto. Dobbiamo essere in perfetta forma fisica. La resistenza cardiovascolare è fondamentale, soprattutto nelle gare lunghe, ma la Formula E, correndo principalmente su circuiti cittadini, è ancora più intensa. Collo, spalle, braccia, ma anche gambe: tutto conta. Il pedale è molto duro, specialmente nelle formule, quindi dobbiamo essere forti. La cosa più importante è essere seguiti dalle persone giuste, che possano darti gli strumenti per migliorare fisicamente, mentalmente e tecnicamente”.

Cosa rende speciale un circuito? E qual è il tuo preferito?

“Direi le curve cieche, perché è emozionante quando non riesci a vedere perfettamente l’ingresso e arrivi ad alta velocità.

Se il tracciato è stretto richiede ancora più concentrazione e dà ancora più soddisfazione quando completi un buon giro. Il mio preferito è Portimão, in Portogallo, perché sembra una montagna russa. Le curve sono quasi tutte cieche. È molto divertente da guidare e anche da gareggiare, perché ci sono diversi punti in cui si può sorpassare”.

Doriane Pin, quanto sarebbe importante per te diventare la prima donna a correre in Formula E?

“Essere coinvolta nello sviluppo è già una grande opportunità per creare quel rapporto e magari costruire qualcosa nel medio-lungo termine. Il mio obiettivo, ogni volta che entro in un nuovo progetto, è diventare pilota ufficiale. Voglio competere con i migliori al mondo, nei migliori campionati. Sarebbe fantastico un giorno essere la prima donna a correre in Formula E e aprire alcune porte alla prossima generazione, mostrando che il motorsport è accessibile a chiunque, indipendentemente dal genere”.

Che consiglio daresti a una giovane ragazza che sogna il motorsport ma sta facendo fatica?

“Nel tuo percorso dovrai sempre lottare per raggiungere il massimo livello nel tuo sport. Ma vale anche in qualsiasi altro ambito. Stai lottando per la tua storia e per ciò che ami. Se vuoi diventare pilota, ingegnere o team manager, quello è il tuo obiettivo”.

“L’unica persona che crederà in te fino alla fine sei tu stessa. Il consiglio è fidarti di te stessa e del processo. Niente ti verrà regalato. Dovrai creare tu le tue opportunità. Lo sport e la società stanno cambiando molto. Vediamo sempre più diversità, ed è bellissimo. Anche questo fa parte del mio lavoro: condividere la mia storia, sperando di ispirare altre ragazze”.

“Alla fine si tratta di educazione. Dobbiamo crescere bambini e bambine dicendo loro che possono amare e sognare qualsiasi cosa. Quando ho iniziato a correre ero praticamente l’unica. Ora vediamo sempre più ragazze coinvolte nel motorsport, non solo come piloti, ma in tutti i ruoli. Penso sia importante dare a tutti le stesse opportunità. Se hai talento e la possibilità di arrivare in alto, devi avere l’occasione di provarci“.

Questo nuovo progetto con Citroën è già il tuo quarto impegno stagionale. Sei davvero molto impegnata…

“Sì, molto impegnata. Ci sono 365 giorni in un anno, quindi possiamo gestire tutto. È bello essere impegnati. Quando ami qualcosa, non vuoi essere da nessun’altra parte. Quindi è fantastico far parte di team così incredibili. E soprattutto con Citroën: è appena iniziato un nuovo percorso. Ci sono tante cose da fare insieme e ne sono davvero molto felice“.