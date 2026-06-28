GP Austria, Russell: “Due weekend vitali per me”

Dopo 3 mesi, Russell torna alla vittoria nel GP d’Austria e mangia 10 punti in classifica al. compagno – rivale

George Russell porta a casa la seconda vittoria stagionale: dall’Australia all’Austria passano alcune lettere e diversi mesi, ma il britannico si riprende nel GP in Stiria, avvicinandosi ad Antonelli in classifica. L’italiano, terzo al traguardo, è stato l’unico a poter impensierire concretamente il numero #63, comandando alcuni giri, ma la strategia gli ha permesso solo di lottare con Verstappen. Russell porta a casa una vittoria che lo rinvigorisce, dopo una qualifica polemica ma intelligente.

GEORGE WINS IN AUSTRIA!!! pic.twitter.com/4MwvXa0z9K — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 28, 2026

Nuovo vigore per George

“Sono felice di tornare sul gradino più alto del podio, è passato un bel po’ di tempo, comunque voglio godermi davvero questa vittoria insieme al mio team. Ci siamo rimessi in careggiata dopo un periodo difficile di forma” afferma Russell, reduce dal podio di Barcellona e da questa vittoria. “Max e Red Bull questo weekend erano incredibilmente veloci, per cui complimenti a loro. Però grazie a tutti, grazie ai fan. Oggi è stata davvero una bella gara e non vedo l’ora di bere lo champagne”.

Su una sbavatura in curva nove verso fine gara, afferma: “Ho dovuto gestire ogni giro, ho dovuto sempre spingere al limite, e quando è così… Sapevo anche quanto erano veloci i due che mi stavano dietro. Kimi è stato straordinariamente veloce, come in tutta la stagione. Siamo rientrati un pochino presto, per cui il secondo stint è stato piuttosto lungo, però il team ha trovato le tempistiche perfette“.

Due buone gare, come già detto, ma la testa è a settimana prossima, a casa: “Le gare difficili ti mettono alla prova sicuramente a livello psicologico e questi ultimi weekend per me sono stati vitali per ricordarmi che sono ancora capace. Questo weekend abbiamo avuto un passo molto forte in una pista che probabilmente non si addice più di tanto al mio stile. per cui non vedo l’ora di andare a Silverstone la settimana prossima davanti ai tifosi di casa e sono sicuro che sarà grandioso”.