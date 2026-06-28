Formula 1 GP Austria, Antonelli: “Entrato nella festa tardi. Un peccato” 28 Giugno 2026 Giorgia Meneghetti © Mercedes F1 on X GP Austria, dopo lo zero di Barcellona, Antonelli torna sul podio e recupera un buon bottino di punti Mercedes torna a vincere, ma questa volta con George Russell autore di un GP Austria molto forte, mentre Andrea Kimi Antonelli si accontenta del podio e del terzo posto. Per il giovane pilota italiano e leader della classifica, la gara in terra austriaca si è rivelata particolarmente difficile, tanto che il suo volto sul podio era visibilmente insoddisfatto. Il pilota della Mercedes numero 12, ha comunque mostrato di essere l’unico a livello di ritmo, di poter dare fastidio a George Russell. Tuttavia, la posizione di partenza (P4) e i primi giri condizionati da molti errori non l’hanno aiutato a entrare in gioco con i rivali. Poi, mentre era in testa in occasione dei primi valzer dei pit-stop, un problema ai freni (a livello di temperature) non lo hanno permesso di spingere come avrebbe voluto, per tentare di recuperare. Tuttavia, Antonelli dopo lo zero di Barcellona, l’essere riuscito a tornare a fare punti e a salire sul podio, guardando alla sua sfida per titolo iridato è un risultato importante. La conferma di aver il giusto passo, per la vittoria lo è altrettanto. Purtroppo è capitata anche un po’ di sfortuna, in occasione delle due Virtual Safety Car: ha effettuato il pit-stop sempre poco prima che la vettura di sicurezza virtuale venisse inserita. Archiviato il GP Austria, il pensiero di Antonelli è già diretto verso la prossima sfida, con il GP Gran Bretagna in programma tra 7 giorni, proprio a casa di George Russell. E chissà… Andrea Kimi: “Alla fine il passo era forte” “Sono stato un po’ troppo entusiasta nei primi giri. Non ho sicuramente guidato bene, e ho commesso molti errori. Arrivato al primo stint con le Medium, ho perso diversi secondi proprio per quegli errori, per poi faticare a causa dei freni,” le prime parole di Andrea Kimi Antonelli rispondendo alle domande di David Coulthard, al termine del GP Austria. “Dopo aver cambiato le gomme, ho resettato tutto e alla fine il passo era davvero molto forte. Un peccato, perché sono entrato nella festa un pochino troppo tardi.” “Con due, tre o quattro giri più, sarebbe stato più divertente per me. Però innanzitutto, voglio congratularmi con George e Max. Entrambi hanno avuto un weekend grandioso, da parte mia c’è parecchio da migliorare. Tuttavia, siamo riusciti a minimizzare i danni,” ha così concluso l’intervista il pilota italiano. Tags: 2026, Andrea Kimi Antonelli, GP Austria, Mercedes AMG Petronas Continue Reading Previous GP Austria, l’ordine d’arrivo a Spielberg