UFFICIALE: Il calendario 2026-27 di Formula E è stato annunciato!

Nuovo calendario con tantissime novità: la stagione 2026-27 della Formula E sarà la più lunga di sempre!

È ufficiale: la Formula E fa innamorare e la Gen 4 porta con sé subito novità – 4 nuovi GP per il 2026-27, secondo il nuovo calendario. Rispetto alla stagione 2025-2026, il 2026-2027 porterà diverse novità significative. Il campionato passerà infatti da 17 a 21 gare, diventando il più lungo nella storia della Formula E. Tra le principali novità spiccano l’ingresso di Austin negli Stati Uniti e di Zandvoort nei Paesi Bassi, mentre Madrid passa da un singolo appuntamento a un double-header, con un cambio di data da marzo a giugno.

Cambia anche la distribuzione degli eventi nel corso dell’anno. Jeddah diventa la sede inaugurale della stagione, prendendo il posto di San Paolo, mentre Londra non ospiterà più il tradizionale finale di campionato, venendo anticipata a fine maggio. La chiusura della stagione sarà invece affidata a Tokyo, che manterrà il proprio double-header diventando l’ultimo appuntamento dell’anno. Tra le altre modifiche, Monaco passa da due gare a una sola, mentre Shanghai conferma il format con due ePrix consecutivi.

Altre novità riguardano i format di gara nei weekend: in caso di doppio appuntamento, il primo avrà una durata di 30 minuti. Il secondo, invece, sarà di 45 con pit boost.

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