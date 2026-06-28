GP Austria, l’ordine d’arrivo a Spielberg

L’ordine d’arrivo del GP d’Austria: Russell vince e si riavvicina ad Antonelli (-40); sul podio anche Verstappen

L’ordine d’arrivo del GP d’Austria vede George Russell tornare alla vittoria, un successo che gli mancava dal GP di Melbourne e che gli consente di ridurre il distacco in classifica da Andrea Kimi Antonelli. Sul podio salgono anche Verstappen e lo stesso Antonelli. Il secondo posto dell’olandese conferma la crescita della Red Bull e gli regala il secondo podio stagionale. Delude, invece, la Ferrari, soprattutto alla luce della vittoria ottenuta da Hamilton a Barcellona. Le due Rosse non vanno oltre il quinto e l’ottavo posto.

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Russell riapre i giochi: Verstappen torna competitivo, Ferrari sottotono

George Russell rilancia la propria rincorsa al Mondiale, portandosi a 40 punti da Kimi Antonelli. L’inglese ha costruito il suo successo già allo spegnimento dei semafori, mantenendo il comando della corsa fino alla bandiera a scacchi. Antonelli limita, invece, i danni con un prezioso terzo posto. Il pilota Mercedes ha confermato di avere uno dei migliori passi gara, – soprattutto nell’ultimo stint – ma una partenza non impeccabile e il tempo perso nelle prime fasi gli hanno impedito di inserirsi nella lotta per la vittoria.

Con il suo secondo posto, Max Verstappen ha confermato i progressi della Red Bull, grazie al nuovo pacchetto di aggiornamenti introdotto in Austria. L’incidente nelle qualifiche lo aveva, però, costretto a scattare dalla quinta posizione, compromettendo le sue possibilità di successo. L’olandese è stato, inoltre, protagonista di un acceso duello con Lewis Hamilton nelle fasi concitate della corsa. Un confronto che ha inevitabilmente riportato alla mente le memorabili sfide del Mondiale 2021.

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Weekend amaro, invece, per la Ferrari, incapace di confermare gli ottimi segnali mostrati a Barcellona. Charles Leclerc non è mai riuscito a entrare in gara e ha nuovamente pagato il confronto con il compagno di squadra. Lewis Hamilton, nonostante una strategia su tre soste, non è andato oltre il quinto posto. Nel complesso, la SF-26 ha convinto soltanto con la mescola soft, mentre ha evidenziato maggiori difficoltà nella gestione delle gomme hard.

L’ordine d’arrivo del GP d’Austria

Russell G. (Mercedes) Verstappen M.(Red Bull) Antonelli A. K. (Mercedes) Piastri O. (McLaren) Hamilton L. (Ferrari) Hadjar I. (Red Bull) Norris L.(McLaren) Leclerc C. (Ferrari) Lawson L. (Racing Bulls) Lindblad A. (Racing Bulls) Bortoleto G. (Audi) Hulkenberg N. (Audi) Gasly P.(Alpine) Bearman O.(Haas) Colapinto F. (Alpine) Ocon E. (Haas) Albon A. (Williams) Alonso F. (Aston Martin) Stroll L. (Aston Martin) rit.

Sainz C. (Williams) rit.

Perez S. (Cadillac) rit.

Bottas V. (Cadillac) rit.