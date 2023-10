Tra Alonso e Aston Martin è già addio? Spunta l’ipotesi…

L’idillio tra Alonso e l’Aston Martin è già giunto al capolinea? Secondo vari rumors l’asturiano lotterà per l’iridato nel 2024

Da inaspettata outsider a flop è un attimo: questo è quello accaduto al team di Silverstone. Catalogata come sorpresa di inizio stagione, grazie ai ripetuti podi ottenuti da Alonso, Aston Martin aveva fatto sognare gli appassionati, eppure, l’epilogo è stato ben diverso. Aggiornamenti non in linea con le aspettative o fuoco di paglia? L’involuzione mostrata dal team è lampante e sotto gli occhi di tutti: da seconda forza del mondiale si ritrova attualmente al quinto posto, a tre gare dalla fine. Ciò non lascia presagire nulla di buono, anzi risveglia il solito chiacchiericcio sul futuro dell’asturiano. Strade separate già a fine stagione?

Al momento nulla è confermato, ma non stupisce il fatto che tali indiscrezioni vengano alla luce dopo due weekend neri per il due volte campione del mondo. In Messico è proseguito il trend negativo di Aston Martin iniziato ad Austin, con Alonso non solo fuori dal Q3 in due qualifiche consecutive, ma costretto in entrambe le gare al ritiro. Un doppio zero pesantissimo in ottica della classifica piloti, perché Sainz ha approfittato di ciò per raggiungere il connazionale a quota 183 punti. Il lento declino iniziato dal Canada e un eventuale ma imminente cambio di proprietà del team di Silverstone, sembrano essere i motivi celati dietro a un’inversione di rotta da parte dell’asturiano, dopo appena un anno di sodalizio.

Scambio clamoroso in vista?

Ma dire addio ad Aston Martin, pur avendo ancora un anno di contratto, per andare dove? In quest’ipotesi c’è del clamoroso. Questa mattina, il giornalista Daniel Bialy di F1Talks.pl ha riportato i vari rumors ascoltati nel Paddock in Messico, segnalando la strana e lontana ipotesi di un ritiro a fine stagione o il passaggio in un’altra scuderia. Secondo gli addetti ai lavori, la scuderia più accreditata ad accogliere Alonso sarebbe proprio Red Bull, ormai non solo stanca di un inconcludente Perez, ma pressata da Liberty Media. La possibilità di poter lottare per l’iridato rende la seconda ipotesi quella più appetibile e concreta, ma lo stesso Bialy non si è sbilanciato oltre, in attesa di ufficialità.

No me quiero creer el rumor que me han dicho ahora en el paddock. No. — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 30, 2023

A buttare benzina su un fuoco già ardente ci ha pensato Albert Fabrega sul suo profilo Twitter, ormai denominato X, mostrando incredulità per delle indiscrezioni apprese appunto nel Paddock. A ciò si è aggiunta anche una nota agenzia di stampa spagnola che si occupa del Circus dal 1977, RV Racing Press, che ha riportato una notizia che ha dell’incredibile. Non ci sono state ancora conferme o smentite a riguardo, ma si parla di uno scambio di sedili tra Alonso e Perez, con l’asturiano appunto in Red Bull e il messicano che farebbe il figliol prodigo tornando all’ex Force India.

El rumor loco del paddock es esta foto de @alo_oficial y @Max33Verstappen ambos vestidos de azul, pero con toros sanfermineros. @SChecoPerez volviendo a @ForceIndiaF1 un vuelco a todo y el reencuentro de Paul y Fer. ¿Locuras del paddock? pic.twitter.com/AeXLaRYUJA — F1 DESDE DENTRO (@PressRacing) October 30, 2023

Divorzio Alonso – Aston Martin primo tassello per il bene del Circus?

In questo modo Perez resterebbe nel Circus, senza dover fare più i conti con le pesanti pressioni avute con il team di Milton Keynes e con un ruolo da prima guida. Invece Alonso avrebbe la possibilità di lottare per il tanto agognato terzo titolo iridato. Gli appassionati, infatti, già sognano a occhi aperti l’esplosiva line up Verstappen – Alonso per il 2024. Una line up che regalerebbe imprevedibilità e spettacolo al Circus, sempre in cerca di sferzanti novità per appassionare il pubblico e avvicinare più persone possibili. Tutto ciò può davvero diventare realtà? Staremo a vedere.