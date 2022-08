Toto Wolff: “Lewis e George in buoni rapporti, ma…”

A metà campionato, Toto Wolff esprime la sua sul rapporto tra Lewis e George mostrandosi alquanto diffidente sulla durata dell’amicizia tra i due

Toto Wolff ritiene che i buoni rapporti tra Lewis e George potrebbero avere una data di scadenza. Ormai da anni, infatti, chiunque entri a far parte di un top team come la Mercedes deve fare i conti con un grande campione quale è Lewis Hamilton. Dal 2022, George Russell gareggia in Mercedes sostituendo Valteri Bottas. Il giovane pilota britannico ha sicuramente scelto una via non semplice passando dalla Williams a un team di così alto livello e affiancando il sette volte campione del mondo.

Contro ogni aspettativa, Russell ha dato modo di dimostrare la sua bravura, ma soprattutto ha legato molto col compagno di squadra, forse perché uniti da un nemico comune, ovvero la W13 quest’anno poco competitiva e performante. Il tutto è anche favorito dal fatto che i due non sono in competizione, visto il gap di punti in classifica. Difatti, lo stesso Wolff ha dichiarato a motorsport.com: “Io credo che il più grande avversario per George e Lewis sia la vettura e non il compagno di squadra o gli altri piloti . Questo è stato sicuramente vantaggioso nell’accrescere la loro amicizia”.

Fintanto che la Mercedes si troverà nella condizione attuale (112 punti di Hamilton rispetto al leader del campionato Max Verstappen e il gap di 100 punti di Russell), tutto filerà liscio. Quando, però, gli obiettivi saranno gare e campionati, sarà lì la vera sfida. “Quando si gioca per la posta più alta penso che sia naturale avere un po’ di tensione, ma se le persone fondamentalmente si rispettano e si stimano a vicenda, non andrà mai troppo oltre”, ha aggiunto il team principal Mercedes.

I rapporti di Lewis con gli altri compagni di squadra

Wolff non si mostra quindi fiducioso del legame tra i due e ricorda la tanto tormentata rivalità tra Lewis e Rosberg. Il lancio dei cappellini dopo il GP di Austin prima e l’incidente di Montmelo in Spagna poi sono sicuramente due eventi che hanno contribuito ad acuire le ostilità tra i due. Molti la ricordano come una delle più dure faide interne in Formula 1.

Con un pilota, però, Lewis ha avuto ed ha un ottimo rapporto, ovvero con Valtteri Bottas. Il sette volte campione del mondo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport Italia: “Bottas è stato il miglior compagno che abbia mai avuto. Per la prima volta ho avuto un compagno di squadra con cui comunicavo davvero. Senza nasconderci nulla l’uno dall’altro, cercando di migliorarci entrambi e aiutandoci l’uno con l’altro”.

Come anche l’ormai famosa serie tv Drive to Survive ci ha mostrato, Bottas è stato capace di mantenere un buon rapporto con Lewis, nonostante i momenti difficili. Il pilota finlandese ha sempre anteposto l’interesse della squadra ai suoi dando un importante contributo al team per vincere il mondiale costruttori. Viene quindi da chiedersi, in qualità di secondo pilota, George Russell sarà capace di fare lo stesso? Staremo a vedere se l’opinione di Wolff avrà la meglio!