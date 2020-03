Toto Wolff: grande assente alla riunione con la FIA

Suddetti rumor hanno coinvolto persino Lewis Hamilton. Sebbene il campione britannico abbia più volte sottolineato di voler continuare in Mercedes anche nel 2021, ha anche collegato il suo destino a quello di Toto Wolff. “Quando sei in una squadra per così tanto tempo, sei particolarmente legato. Come azienda devi avere le persone giuste nel posto giusto. Lui è stata la persona giusta (riferendosi a Toto). Non voglio che se ne vada, ma alla fine sarà una sua scelta“.