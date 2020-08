Tost: “Tsunoda prima o poi verrà in AlphaTauri”

Il team principal dell’AlphaTauri, Franz Tost, ha parlato della possibilità che il pilota di F2 Yuki Tsunoda si possa unire al team di Faenza “prima o poi”.

Yuki Tsunoda, pilota di Formula 2 “protetto” da Honda, ha terminato in nona posizione lo scorso campionato di FIA Formula 3, ma in F2 ha già conquistato vittorie e podi, aggiudicandosi la gara sprint nel secondo round a Silverstone e altri due podi stagionali.

LE QUALITÀ

Il giovane pilota è sostenuto da Red Bull e Honda (motorista), e sembrerebbe avere un corridoio preferenziale in direzione Formula 1, compatibilmente con la sua costanza nei risultati, tutto ciò si rafforza anche leggendo le parole del team principal dell’AlphaTauri Franz Tost, che a motorsport.com ha dichiarato:

“Prima di tutto, la Red Bull e la Honda stanno supportando Tsunoda perché è un pilota fantastico. È un pilota di grande talento, ha così tante qualità che ha mostrato in Formula 3 lo scorso anno e che sta dimostrando anche quest’anno”.

Proseguendo, fa breccia delle sue doti, ricordando le qualità sul bagnato: “Ricordo la gara in Austria quando ha corso in condizioni di banato. Era in testa alla classifica, era in testa alla gara, ma a causa di un guasto alla radio è stato richiamato troppo tardi per un pi-stop, ma è comunque arrivato secondo. Poi a Silverstone ha vinto la gara”.

L’ALPHATAURI

Proseguendo gli elogi al pilota giapponese, il team principal dell’AlphaTauri, ha dichiarato: “Sta ancora migliorando le sue prestazioni, sta acquisendo sempre più esperienza e mi aspetto di averlo, prima o poi, in AlphaTauri ovviamente”.

L’OPINIONE DEL PILOTA

Il giovane pilota comunque, è consapevole che il sostegno che riceve da parte di Honda, non è abbastanza per ottenere un sedile in Formula 1, anzi, comprende che ha bisogno di più vittorie e risultati costanti: “Sicuramente ho bisogno di vittorie. Ho già perso molti punti all’inizio della stagione”.

Proseguendo ha detto post vittoria nel GP di Gran Bretagna: “Penso che la cosa più importante sia che ho bisogno di costanza. Mi aspetto molte vittorie in futuro e di ottenere punti importanti per la classifica piloti e spero di poter ottenere un sedile nel 2021 con AlphaTauri”.