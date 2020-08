Ocon, aggiornamenti in arrivo per il GP del Belgio

Aggiornamenti in arrivo sulla monoposto di Ocon, che in Belgio monterà un nuovo motore e un nuovo cambio, nella speranza di migliorare le prestazioni

La speranza è quella di un nuovo inizio. L’obiettivo è quello di battagliare con le vetture di metà classifica ed entrare in zona punti. Per Esteban Ocon il Gran Premio del Belgio sarà una sorta di prova di forza, per dimostrare non solo di meritare il sedile della sua Renault, ma anche che la vettura è tornata a essere competitiva e non ha alcun problema di affidabilità. Per questo, sulla sua monoposto saranno introdotti degli aggiornamenti, per far fronte al bilanciamento perfetto richiesto da un circuito come quello di Spa.

MIGLIORAMENTI PER ENTRARE IN ZONA PUNTI

“Spa sarà un nuovo inizio. Abbiamo una settimana per analizzare la monoposto e recuperare quanto perso in Spagna, tutti insieme. Per me ci sarà un nuovo cambio, un nuovo motore, tanti altri nuovi elementi perché chiaramente non siamo contenti delle performance così diverse tra le monoposto. Fortunatamente questi cambiamenti ci faranno avvicinare. Dal mio punto di vista e dalla mia parte di garage, sarà un nuovo inizio“.

Ocon è quindi pronto a scendere in pista per l’appuntamento della prossima settimana, motivato a dare il cento per cento, anche per rimanere davanti al compagno di squadra. Questo è accaduto durante una sola delle gare finora disputate, ma il pilota della Renault è consapevole delle motivazioni che al momento lo vedono alle spalle di Ricciardo, che non si limitano solamente alla vettura.

“Cambieremo il motore perché ci mancava velocità sul rettilineo, ma ci sono anche altre aree dove sento e dove sentiamo che non siamo abbastanza competitivi, se facciamo un paragone con l’altra vettura presente nel box. Cambieremo anche altri elementi nella monoposto e vedremo se ci saranno delle differenze o meno, ma solo il tempo ci permetterà di dirlo. Per come la vedo io, sì, cambierà le cose“.